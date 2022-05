PANE E PA-NELLO! - NON FATE VEDERE A SALVINI E BERLUSCONI L'ULTIMO SONDAGGIO DI YOUTREND, CHE DÀ MUSUMECI IN VANTAGGIO CONTRO UN CANDIDATO GENERICO DELL'ASSE GIALLO-ROSSO (40,7% VS 34,0%), E ANCHE CONTRO I NOMI GIÀ VENTILATI DA PD E M5S – IL PRESIDENTE USCENTE SAREBBE DAVANTI A CANCELLERI (45,8% VS 26,8%), FAVA (43,3% VS 32,0%) E CHINNICI (39,7% VS 35,5%) - RIUSCIRANNO QUESTI NUMERI A CONVINCERE IL "CAPITONE" E IL "BANANA" AD APPOGGIARE IL CANDIDATO DELLA MELONI?