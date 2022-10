30 ott 2022 08:44

FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “PRENDE FORMA L'IDENTIKIT DELL'ITALIANO MEDIO SECONDO IL GOVERNO MELONI. È UN TASSISTA DI 55 ANNI CHE NON DEVE PIÙ TEMERE GLI INVASORI DI UBER, POTRÀ ANDARE IN PENSIONE A 61 ANNI, NON DOVRÀ INDOSSARE LA MASCHERINA, NON PAGHERÀ LA MULTA PER I NO VAX, NON SARÀ TENUTO AD ACCETTARE LE CARTE DI CREDITO, ROTTAMERÀ VENT' ANNI DI CONTRAVVENZIONI, NON SARÀ ‘PERSEGUITATO’ DAL FISCO E A FINE GIORNATA POTRÀ FINALMENTE FARE UNA SPESA AL SUPERMERCATO PAGANDO CON CINQUEMILA EURO CASH…”