FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “NON SI È LEVATA LA SOLITA PROTESTA CONTRO LA CASTA, ALLA NOTIZIA CHE CON UNA ‘MERA RIMODULAZIONE’ AI DEPUTATI È STATO RADDOPPIATO A 5.500 EURO IL FONDO PER COMPRARSI UNO SMARTPHONE, UN TABLET O UN PC (DEI QUALI EVIDENTEMENTE SONO SPROVVISTI). FORSE PERCHÉ I TRE QUESTORI CHE L'HANNO DECISO SONO UNO DELLA LEGA, UNO DI FRATELLI D'ITALIA E UNO DEL M5S, QUEI TRE PARTITI CHE HANNO CAVALCATO LA TIGRE DELL'ANTIPOLITICA. ADESSO LA CASTA È DIVENTATA BUONA E LA TIGRE È MORTA…”-