Massimo D' Alema al timone di comando del Baltic 51 Icarus - 1998 ANTONIO PANZERI MASSIMO DALEMA MASSIMO DALEMA GIUSEPPE CONTE MASSIMO DALEMA E L INTERVISTA SULLA CINA massimo dalema e eugenio scalfari massimo dalema franco tato MASSIMO DALEMA
FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO DI MESSINA: “IN DIFESA DI ARTICOLO 1, IL PARTITO DELL'EX EURODEPUTATO ANTONIO PANZERI ARRESTATO PER CORRUZIONE, È GIUSTO RICORDARE CHE IL SUO FONDATORE MASSIMO D'ALEMA HA FATTO ARRIVARE I VENTILATORI POLMONARI DALLA CINA, HA AIUTATO FINCANTIERI A VENDERE ALLA COLOMBIA DUE SOTTOMARINI, QUATTRO CORVETTE E 24 CACCIA E HA PORTATO GLI INVESTITORI DEL QATAR AL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER L'ACQUISTO DELLA RAFFINERIA LUKOIL. E TUTTO QUESTO, COME DIREBBE IL SUO AMICO GIUSEPPE CONTE, ‘GRA-TUI-TA-MEN-TE’…”-
Massimo D' Alema al timone di comando del Baltic 51 Icarus - 1998 ANTONIO PANZERI MASSIMO DALEMA MASSIMO DALEMA GIUSEPPE CONTE MASSIMO DALEMA E L INTERVISTA SULLA CINA massimo dalema e eugenio scalfari massimo dalema franco tato MASSIMO DALEMA
SIAMO NELLE MANI DI ZELENSKY (ANNAMO BENE) – JOE BIDEN HA CAMBIATO STRATEGIA SULL’UCRAINA: DOPO AVER TOLTO IL VETO SUI RAID DI KIEV IN TERRITORIO RUSSO, FA UN ALTRO ASSIST A ZELENSKY. HA DETTO ALL’EX COMICO CHE DOVRÀ ESSERE LUI A DECIDERE COME E QUANDO APRIRE IL DIALOGO CON VLADIMIR PUTIN, SULLA BASE “DEI PRINCIPI PREVISTI DALLA CARTA DELL’ONU”. TRADOTTO: L’UCRAINA DEVE RECUPERARE LA PIENA SOVRANITÀ SUL TERRITORIO NAZIONALE. IL PROBLEMA È CAPIRE COSA SI INTENDE: È COMPRESA ANCHE LA CRIMEA? - REAZIONE DI MOSCA: "I PASSI VERSO LA PACE DI ZELENSKY AUMENTANO LE OSTILITÀ"
“QUELLE SU CONTANTI E POS SONO SCELTE CHE IL GOVERNO RIVENDICA” (E SARANNO BOCCIATE DALL’EUROPA) – GIORGIA MELONI INTERVIENE CON UN VIDEOMESSAGGIO ALL’ASSEMBLEA DI CONFESERCENTI PER DIFENDERE LE DUE DISCUTIBILI MISURE INSERITE IN MANOVRA, CHE FANNO VENIRE L’ORTICARIA A BRUXELLES: “DA LÌ PASSA IL SOSTEGNO ALL’ECONOMIA REALE”. LA DUCETTA NON HA ANCORA CAPITO CHE DEVE FARE I CONTI CON L’EUROPA, O FINIRÀ IMPANATA E FRITTA COME MOLTI SUOI PREDECESSORI…
VIENI AVANTI LUIGINO! – L’INCHIESTA SULLO SCANDALO TANGENTI IN EUROPA È UN GROSSO ASSIST PER DI MAIO: IL SUO AVVERSARIO PRINCIPALE PER IL RUOLO DI INVIATO SPECIALE DELL’UE DEL GOLFO È L’EX COMMISSARIO EUROPEO DIMITRIS AVRAMOPOUOLOS, CHE ESCE FORTEMENTE INDEBOLITO DALLA VICENDA, IN QUANTO MEMBRO DEL BOARD DELLA “FIGHT IMPUNITY”, LA ONG DI ANTONIO PANZERI - L’EX BIBITARO SOSTIENE DI AVERE DALLA SUA PARTE ANCHE LA NON OSTILITÀ DI GIORGIA MELONI, CON TANTO DI MESSAGGINI A DIMOSTRARLO: “NON POSSIAMO FARE CAMPAGNA ELETTORALE PER TE, MA NON CI OPPORREMO…”