“SICCOME I SUOI DUE PARTNER SONO PEGGIO DI LEI, PER ORA TENIAMOCI LA MELONI” – NATALIA ASPESI RISPONDE A UNA LETTRICE CHE LA CRITICA PER AVER DIFESO LA DUCETTA: “È OVVIO CHE IL DISCORSO FATTO AL CONVEGNO DI VOX LO SO A MEMORIA MA EVIDENTEMENTE LO CONOSCE ANCHE CHI L'HA VOTATA E L'HA FATTO PROPRIO PER QUELLO. NON CONSIDERO LA SIGNORA MELONI UN AGNELLINO, SE LO FOSSE NON SAREBBE LÌ, E NON È DALL'OPPOSIZIONE CHE DEVE DIFENDERSI MA PROPRIO DALLE PERSONE DI CUI È STATA COSTRETTA A CIRCONDARSI; SODALI DI SCARSA PREPARAZIONE, ALLEATI CECCHINI…”