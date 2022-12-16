FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “L'IDEA CHE IL BURATTINAIO DEI FACCENDIERI AL PARLAMENTO EUROPEO SIA IL CAPO DEI SERVIZI SEGRETI DEL MAROCCO RIBALTA IL PREGIUDIZIO CHE DIEDE VITA ALL'ETICHETTA UN PO' RAZZISTA APPICCICATA AGLI IMMIGRATI NORDAFRICANI CHE VENDEVANO TELI E BRACCIALETTI SULLE SPIAGGE. ALLORA IN ITALIA I MAROCCHINI VENIVANO CHIAMATI ‘VÙ CUMPRA'’. MA LE PARTI SI SONO INVERTITE, A GIUDICARE DALLE CARTE DELL'INCHIESTA. PERCHÉ OGGI A BRUXELLES SONO ITALIANI, QUELLI CHE DICONO ‘VU CUMPRA'’ AI MAROCCHINI…

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politica

DAGOREPORT! - E’ STATO IL PAPA A CHIAMARE IL GIORNALISTA DI CANALE 5 FABIO MARCHESE RAGONA PER UN’INTERVISTA ESCLUSIVA PRE-NATALIZIA (GIRATA MARTEDÌ SCORSO). IN VATICANO DICONO CHE È UN NUOVO SCHIAFFO DEL PAPA AL CTV (CENTRO TELEVISIVO VATICANO), DOPO LA GITA A GERUSALEMME DEI VERTICI DEL DICASTERO DELLA COMUNICAZIONE (PAOLO RUFFINI E FRATELLO, ANDREA TORNIELLI, ANDREA MONDA E PADRE SPADARO) - DI CUI BERGOGLIO NON SAPEVA NULLA - D’ALTRA PARTE, È VERO CHE IL PAPA È MOLTO INFASTIDITO CON LA MAGGIONI E CON IL CIELLINO ROBERTO FONTOLAN, IL VERO DIRETTORE EDITORIALE ANCHE DEL TG1 E UNOMATTINA. ADESSO LA PRESA DI POTERE DI COMUNIONE E LIBERAZIONE SULLE NEWS DEL TG1 SI RAFFORZERÀ CON LA NOMINA DI IMAM SABAH A VICEDIRETTRICE…

“SICCOME I SUOI DUE PARTNER SONO PEGGIO DI LEI, PER ORA TENIAMOCI LA MELONI” – NATALIA ASPESI RISPONDE A UNA LETTRICE CHE LA CRITICA PER AVER DIFESO LA DUCETTA: “È OVVIO CHE IL DISCORSO FATTO AL CONVEGNO DI VOX LO SO A MEMORIA MA EVIDENTEMENTE LO CONOSCE ANCHE CHI L'HA VOTATA E L'HA FATTO PROPRIO PER QUELLO.  NON CONSIDERO LA SIGNORA MELONI UN AGNELLINO, SE LO FOSSE NON SAREBBE LÌ, E NON È DALL'OPPOSIZIONE CHE DEVE DIFENDERSI MA PROPRIO DALLE PERSONE DI CUI È STATA COSTRETTA A CIRCONDARSI; SODALI DI SCARSA PREPARAZIONE, ALLEATI CECCHINI…”

DALLA PAJATA ALLA PISANA? – TRA I POSSIBILI CANDIDATI DI FRATELLI D’ITALIA ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE LAZIO C’E’ PAOLO TRANCASSINI, COORDINATORE DEL PARTITO NEL LAZIO E RISTORATORE (SUO È INFATTI “LA CAMPANA”, NON DISTANTE DAL QUARTIER GENERALE DELLA MELONI IN VIA DELLA SCROFA) – RESTANO IN CORSA ANCHE CHIARA COLOSIMO, FEDELISSIMA DELLA DUCETTA, IL VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA, FABIO RAMPELLI, E IL PRESIDENTE DELLA CROCE ROSSA, FRANCESCO ROCCA, CHE PIACE ALLA LEGA MA NON A FORZA ITALIA...