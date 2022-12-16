FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “L'IDEA CHE IL BURATTINAIO DEI FACCENDIERI AL PARLAMENTO EUROPEO SIA IL CAPO DEI SERVIZI SEGRETI DEL MAROCCO RIBALTA IL PREGIUDIZIO CHE DIEDE VITA ALL'ETICHETTA UN PO' RAZZISTA APPICCICATA AGLI IMMIGRATI NORDAFRICANI CHE VENDEVANO TELI E BRACCIALETTI SULLE SPIAGGE. ALLORA IN ITALIA I MAROCCHINI VENIVANO CHIAMATI ‘VÙ CUMPRA'’. MA LE PARTI SI SONO INVERTITE, A GIUDICARE DALLE CARTE DELL'INCHIESTA. PERCHÉ OGGI A BRUXELLES SONO ITALIANI, QUELLI CHE DICONO ‘VU CUMPRA'’ AI MAROCCHINI…”-