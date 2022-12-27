FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “PER APPROVARE IN TEMPO LA LEGGE DI BILANCIO, IL GOVERNO L'HA BLINDATA CON LA FIDUCIA E IL SENATO AVRÀ SOLO CINQUE GIORNI PER LICENZIARLA. DUNQUE È VERO CHE ‘L'ESECUTIVO E LA SUA MAGGIORANZA HANNO ESPROPRIATO LE CAMERE DEL DIRITTO DI ESAMINARE LA LEGGE PIÙ IMPORTANTE DELLO STATO’, ‘IMPONENDO MAXI EMENDAMENTI E VOTO DI FIDUCIA’, PER APPROVARE ‘UNA FINANZIARIA RIEMPITA DI MARCHETTE PER ACCONTENTARE QUESTO O QUEL PARTITO’. PROPRIO COME DICEVA GIORGIA MELONI IL 30 DICEMBRE DELL'ANNO SCORSO-