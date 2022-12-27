FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “PER APPROVARE IN TEMPO LA LEGGE DI BILANCIO, IL GOVERNO L'HA BLINDATA CON LA FIDUCIA E IL SENATO AVRÀ SOLO CINQUE GIORNI PER LICENZIARLA. DUNQUE È VERO CHE ‘L'ESECUTIVO E LA SUA MAGGIORANZA HANNO ESPROPRIATO LE CAMERE DEL DIRITTO DI ESAMINARE LA LEGGE PIÙ IMPORTANTE DELLO STATO’, ‘IMPONENDO MAXI EMENDAMENTI E VOTO DI FIDUCIA’, PER APPROVARE ‘UNA FINANZIARIA RIEMPITA DI MARCHETTE PER ACCONTENTARE QUESTO O QUEL PARTITO’. PROPRIO COME DICEVA GIORGIA MELONI IL 30 DICEMBRE DELL'ANNO SCORSO

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FRANCESCHINI IN VERSIONE GATTOPARDO: CAMBIARE TUTTO PERCHE’ NULLA CAMBI! - SENTITE COSA DICE "SU-DARIO": “LA SCHLEIN DEVE CAMBIARE TUTTO NEL PD: GRUPPI DIRIGENTI, ABITUDINI, RENDITE DI POSIZIONE” (DETTO DA LUI...)  - "ARTURO PARISI SOSTIENE CHE IO E LETTA STIAMO RIFACENDO IL PCI? È SURREALE. SCHLEIN RAPPRESENTA LA SINISTRA MODERNA” – POI ARCHIVIA LA VOCAZIONE MAGGIORITARIA E VELTRONI: “L’EPOCA DEL MA ANCHE E’ FINITA” – INTANTO LA SUA CORRENTE PERDE PEZZI: FASSINO SE NE E' ANDATO IN POLEMICA CON LA SCELTA, ISPIRATA DALLA MOGLIE MICHELA DI BIASE, DI SOSTENERE SCHLEIN

IL THRILLER DI FINE ANNO: RIUSCIRÀ IL SENATO AD APPROVARE LA MANOVRA IN QUATTRO GIORNI? – PALAZZO MADAMA DOVRÀ APPROVARE LA LEGGE DI BILANCIO SENZA MODIFICHE, PER EVITARE L’ESERCIZIO PROVVISORIO: L’OBIETTIVO È CHIUDERE LA PARTITA TRA GIOVEDÌ E VENERDÌ, MA BASTA UN EMENDAMENTO APPROVATO PER SBAGLIO (COME SUCCESSO ALLA CAMERA) PER RISPEDIRE IL TESTO A MONTECITORIO – IL RUSH FINALE NON È UNA NOVITÀ: ANCHE NEL 2020 E NEL 2021, CON CONTE E DRAGHI, LA MANOVRA FU APPROVATA IL 30 DICEMBRE…