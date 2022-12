IL THRILLER DI FINE ANNO: RIUSCIRÀ IL SENATO AD APPROVARE LA MANOVRA IN QUATTRO GIORNI? – PALAZZO MADAMA DOVRÀ APPROVARE LA LEGGE DI BILANCIO SENZA MODIFICHE, PER EVITARE L’ESERCIZIO PROVVISORIO: L’OBIETTIVO È CHIUDERE LA PARTITA TRA GIOVEDÌ E VENERDÌ, MA BASTA UN EMENDAMENTO APPROVATO PER SBAGLIO (COME SUCCESSO ALLA CAMERA) PER RISPEDIRE IL TESTO A MONTECITORIO – IL RUSH FINALE NON È UNA NOVITÀ: ANCHE NEL 2020 E NEL 2021, CON CONTE E DRAGHI, LA MANOVRA FU APPROVATA IL 30 DICEMBRE…