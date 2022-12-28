FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “’IL FATTO’ INDICE UNA VOTAZIONE PER ‘IL GUARDASIGILLI PEGGIORE DI SEMPRE’. APPREZZANDO LA LODEVOLE INTENZIONE DI SENTIRE ANCHE CHI NON LA PENSA COME IL CAPORAL MAGGIORE CHE LO DIRIGE, VOLEVO DARE IL MIO VOTO. MA NON POSSO, PERCHÉ SI PUÒ SCEGLIERE SOLO TRA SEI NOMI: IL MINISTRO IN CARICA E VINCITORE PREDESTINATO, CARLO NORDIO, E CINQUE SUOI PREDECESSORI (DUE DEI QUALI GIÀ DEFUNTI). ALLORA NE APPROFITTO PER PRESENTARE UN ESPOSTO AL COMMISSARIATO DEL FATTO: AVETE DIMENTICATO DJ FOFÒ…”

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politica

“MATTARELLA PUÒ RIMANERE SILENTE ANCHE DI FRONTE AL MANIFESTO ANTI-COSTITUZIONALE DI CROSETTO?” - IL DIRETTORE DI “DOMANI”, STEFANO FELTRI, INVOCA L’INTERVENTO DEL CAPO DELLO STATO DOPO L’USCITA DEL MINISTRO DELLA DIFESA, CHE VUOLE USARE IL “MACHETE” CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: “DIMOSTRA DI NON AVER MAI LETTO LA COSTITUZIONE E DI AVERE UNA IDEA VAGAMENTE EVERSIVA DEL RAPPORTO TRA GOVERNO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” – “POICHÉ DI RADO SI È VISTO UN MINISTRO ANNUNCIARE SIMILI RAPPRESAGLIE, SOLTANTO MATTARELLA PUÒ RICHIAMARLO ALL’ORDINE. ALTRIMENTI…”

TEMPESTA O NO, AL SINDACO NERO NON JE DEVI CACA ER CAZZO! – ERIC ADAMS, PRIMO CITTADINO DI NEW YORK, RISPONDE PICCATO A CHI LO CRITICA PER ESSERE VOLATO IN GIAMAICA PER LE FERIE, SBATTENDOSENE DELLA TEMPESTA DI NEVE CHE HA MESSO IN GINOCCHIO LA CITTÀ: “MI MERITAVO DUE GIORNI DI VACANZA”. POI TIRA IN BALLO LA MADRE MORTA: “HO DECISO DI PRENDERMI DUE GIORNI PER RIFLETTERE SULLA SUA SCOMPARSA”. PECCATO CHE SIA DECEDUTA DUE ANNI FA – E INTANTO PURE JOE BIDEN VOLA ALLE ISOLE VERGINI CON LA FAMIGLIA, FORSE PER RIFLETTERE SULLA SUA RICANDIDATURA…

DAGOREPORT! GIORNALI IN VENDITA – NEL 2023 GIUNGERÀ A CONCLUSIONE L’ACQUISIZIONE DEL BERLUSCONIANO “IL GIORNALE” DA PARTE DEGLI ANGELUCCI, GIÀ EDITORI DI “LIBERO” E “TEMPO”. MA L’OPERAZIONE È IN STAND-BY IN ATTESA DEL 12 FEBBRAIO, DATA FATIDICA DELLE ELEZIONI DELLA REGIONE LOMBARDA (UNA VITTORIA A SORPRESA DELLA MORATTI POTREBBE CAMBIARE LE CIFRE IN TAVOLA) - ELKANN, DOPO LA VENDITA DE “L’ESPRESSO”, PUNTEREBBE A DISFARSI DE “LA REPUBBLICA”, TENERSI “LA STAMPA” E “SECOLO XIX” E PRENDERSI UN QUOTIDIANO LOMBARDO. E QUI ENTRA IN BALLO ANDREA RIFFESER, A CAPO DEL GRUPPO QN (‘’IL RESTO DEL CARLINO’’, ‘’IL GIORNO’’, ‘’LA NAZIONE’’), CHE VORREBBE VENDERE IL PACCHETTO DEI SUOI GIORNALI…