FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “’IL FATTO’ INDICE UNA VOTAZIONE PER ‘IL GUARDASIGILLI PEGGIORE DI SEMPRE’. APPREZZANDO LA LODEVOLE INTENZIONE DI SENTIRE ANCHE CHI NON LA PENSA COME IL CAPORAL MAGGIORE CHE LO DIRIGE, VOLEVO DARE IL MIO VOTO. MA NON POSSO, PERCHÉ SI PUÒ SCEGLIERE SOLO TRA SEI NOMI: IL MINISTRO IN CARICA E VINCITORE PREDESTINATO, CARLO NORDIO, E CINQUE SUOI PREDECESSORI (DUE DEI QUALI GIÀ DEFUNTI). ALLORA NE APPROFITTO PER PRESENTARE UN ESPOSTO AL COMMISSARIATO DEL FATTO: AVETE DIMENTICATO DJ FOFÒ…”-