TEMPESTA O NO, AL SINDACO NERO NON JE DEVI CACA ER CAZZO! – ERIC ADAMS, PRIMO CITTADINO DI NEW YORK, RISPONDE PICCATO A CHI LO CRITICA PER ESSERE VOLATO IN GIAMAICA PER LE FERIE, SBATTENDOSENE DELLA TEMPESTA DI NEVE CHE HA MESSO IN GINOCCHIO LA CITTÀ: “MI MERITAVO DUE GIORNI DI VACANZA”. POI TIRA IN BALLO LA MADRE MORTA: “HO DECISO DI PRENDERMI DUE GIORNI PER RIFLETTERE SULLA SUA SCOMPARSA”. PECCATO CHE SIA DECEDUTA DUE ANNI FA – E INTANTO PURE JOE BIDEN VOLA ALLE ISOLE VERGINI CON LA FAMIGLIA, FORSE PER RIFLETTERE SULLA SUA RICANDIDATURA…