FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “È GIUSTO, È OPPORTUNO, È NECESSARIO CHE IL PD E IL M5S SI PRESENTINO INSIEME ALLE PROSSIME ELEZIONI REGIONALI, SUPERANDO OGNI RANCORE PER BATTERE IL CENTRODESTRA, O È INVECE PREFERIBILE CHE I PROGRESSISTI E I POPULISTI MANTENGANO UNA SANA SEPARAZIONE? DALLE NOTIZIE CHE ARRIVANO DALLA LOMBARDIA E DAL LAZIO SI EVINCE CHE È STATO SCELTO UN CRITERIO RIGOROSO: SI ALLEERANNO DOVE C'È LA MATEMATICA CERTEZZA DI PERDERE, SI PRESENTERANNO DIVISI DOVE C'È IL CONCRETO RISCHIO DI VINCERE”

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politica

“GIUSEPPE ERA OSPITE, NON HA MICA PAGATO” – SILENZIO, SUL DAGO-SCOOP DI CAPODANNO INTERVIENE UNA CHE CONTE LO CONOSCE BENE: L’EX MOGLIE! – VALENTINA FICO, AVVOCATO DELLO STATO, È IN BUONI RAPPORTI CON IL GAGÀ DI CORTINA, MA NON CON LA NUOVA FIDANZATA, OLIVIA. ANZI, È ACIDISSIMA CON LA PALADINO, CHE NON CHIAMA MAI PER NOME: “LA COMPAGNA È MILIARDARIA! DOVE VOLETE CHE PASSI LE VACANZE IN UN OSTELLO? LA COMPAGNA HA DEGLI HOTEL, LE FANNO PREZZI SPECIALI” – “SE LEI AVESSE UNA DONNA RICCA, ABITUATA A FARE LA VITA DA RICCA, NON LA RAGGIUNGEREBBE FORSE A CAPODANNO? O LE IMPORREBBE, IN QUANTO CAPO DEI 5 STELLE, DI ANDARE ALLA PENSIONE MARIUCCIA?” – ARCHEO: PEPPINIELLO SPAPARANZATO SUL DIVANO CON VALENTINA CON TANTO DI CUORE GONFIABILE A UN VEGLIONE...

LO SPOILS SYSTEM FA L’UOMO LADRO: IL "RIBILANCIAMENTO" DEI DIRIGENTI PUBBLICI È L’OCCASIONE, PER GIORGIA MELONI, PER SISTEMARE ANCHE LA RAGIONERIA DELLO STATO – FITTO SI È CONVINTO CHE LA COSTOLA CHE SI OCCUPA DEL PNRR DEBBA RISPOINDERE A LUI. CIOÈ A PALAZZO CHIGI, MENTRE LA RAGIONERIA È SEMPRE STATA PARTE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA. MA LA DUCETTA L'HA GIURATA A BIAGIO MAZZOTTA DOPO LE POLEMICHE SULLA MANOVRA...  – INTANTO È PARTITO IL REPULISTI DEI TECNICI CHE LAVORANO SUL RECOVERY FUND, CHE PERÒ ANDRÀ COORDINATO CON BRUXELLES (NON POSSONO ESSERE SOSTITUITI DA UN PINCO PALLINO CHE NON HA IN MANO I DOSSIER…)

SERVIZI & SERVIZIETTI – LO SPOILS SYSTEM DI GIORGIA MELONI SI ALLARGA ANCHE ALL’INTELLIGENCE? ELISABETTA BELLONI NON SI È ANCORA DATA PER VINTA. È DONNA, È STATA NOMINATA DA DRAGHI E IL SUO INCARICO NON È IN SCADENZA: LA DUCETTA PER ORA SEMBRA CONVINTA A LASCIARLA A CAPO DEL DIS. IN ALTERNATIVA POTREBBE ARRIVARE IL COMANDANTE DELLA GUARDIA DI FINANZA GIUSEPPE ZAFARANA – DI SICURO RIMANE SALDO ALL’AISE CARAVELLI, MENTRE PARENTE POTREBBE LASCIARE L’AISI AL VICE, VITTORIO PISANI – LE PARTITE INCROCIATE DI ENI E LEONARDO (IN PISTA ETTORE SEQUI E LORENZO MARIANI)