FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “È GIUSTO, È OPPORTUNO, È NECESSARIO CHE IL PD E IL M5S SI PRESENTINO INSIEME ALLE PROSSIME ELEZIONI REGIONALI, SUPERANDO OGNI RANCORE PER BATTERE IL CENTRODESTRA, O È INVECE PREFERIBILE CHE I PROGRESSISTI E I POPULISTI MANTENGANO UNA SANA SEPARAZIONE? DALLE NOTIZIE CHE ARRIVANO DALLA LOMBARDIA E DAL LAZIO SI EVINCE CHE È STATO SCELTO UN CRITERIO RIGOROSO: SI ALLEERANNO DOVE C'È LA MATEMATICA CERTEZZA DI PERDERE, SI PRESENTERANNO DIVISI DOVE C'È IL CONCRETO RISCHIO DI VINCERE”-