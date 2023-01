“GIUSEPPE ERA OSPITE, NON HA MICA PAGATO” – SILENZIO, SUL DAGO-SCOOP DI CAPODANNO INTERVIENE UNA CHE CONTE LO CONOSCE BENE: L’EX MOGLIE! – VALENTINA FICO, AVVOCATO DELLO STATO, È IN BUONI RAPPORTI CON IL GAGÀ DI CORTINA, MA NON CON LA NUOVA FIDANZATA, OLIVIA. ANZI, È ACIDISSIMA CON LA PALADINO, CHE NON CHIAMA MAI PER NOME: “LA COMPAGNA È MILIARDARIA! DOVE VOLETE CHE PASSI LE VACANZE IN UN OSTELLO? LA COMPAGNA HA DEGLI HOTEL, LE FANNO PREZZI SPECIALI” – “SE LEI AVESSE UNA DONNA RICCA, ABITUATA A FARE LA VITA DA RICCA, NON LA RAGGIUNGEREBBE FORSE A CAPODANNO? O LE IMPORREBBE, IN QUANTO CAPO DEI 5 STELLE, DI ANDARE ALLA PENSIONE MARIUCCIA?” – ARCHEO: PEPPINIELLO SPAPARANZATO SUL DIVANO CON VALENTINA CON TANTO DI CUORE GONFIABILE A UN VEGLIONE...