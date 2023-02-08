FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “È AFFONDATA SUBITO, LA PROPOSTA DEL SOTTOSEGRETARIO FAZZOLARI DI INTRODURRE NELLE SCUOLE LA MATERIA ‘TIRO A SEGNO’. MA DEVONO AVERE UN CHIODO FISSO, DA QUELLE PARTI, VISTO CHE IGNAZIO LA RUSSA HA SPONSORIZZATO UN DDL PER SPINGERE I LICEALI AD ARRUOLARSI PER 40 GIORNI E UN CONSIGLIERE DEL MINISTRO DELLA CULTURA HA LANCIATO L’IDEA DI RENDERE OBBLIGATORIO A SCUOLA IL SALUTO ALLA BANDIERA. È COME SE AVESSERO STUDIATO TUTTI SULLO STESSO LIBRO DI STORIA, MA IN UN’EDIZIONE DEL 1930…”-