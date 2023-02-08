FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “È AFFONDATA SUBITO, LA PROPOSTA DEL SOTTOSEGRETARIO FAZZOLARI DI INTRODURRE NELLE SCUOLE LA MATERIA ‘TIRO A SEGNO’. MA DEVONO AVERE UN CHIODO FISSO, DA QUELLE PARTI, VISTO CHE IGNAZIO LA RUSSA HA SPONSORIZZATO UN DDL PER SPINGERE I LICEALI AD ARRUOLARSI PER 40 GIORNI E UN CONSIGLIERE DEL MINISTRO DELLA CULTURA HA LANCIATO L’IDEA DI RENDERE OBBLIGATORIO A SCUOLA IL SALUTO ALLA BANDIERA. È COME SE AVESSERO STUDIATO TUTTI SULLO STESSO LIBRO DI STORIA, MA IN UN’EDIZIONE DEL 1930…”

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DAGONEWS! - GIORGIA MELONI DOMANI PARTIRÀ ALLA VOLTA DI BRUXELLES PER IL CONSIGLIO EUROPEO, A CUI PARTECIPERÀ ANCHE ZELENSKY - GIORGIA SI RITROVERA' IN POSIZIONE ISOLATA AL TAVOLO DELLE TRATTATIVE, DOVE A CAPOTAVOLA CI SONO MACRON E SCHOLZ, E HA CERCATO UNA SPONDA NEL PREMIER SPAGNOLO SANCHEZ CHE HA RISPOSTO CON FREDDEZZA: NON HA DIMENTICATO L’INTERVENTO DELLA PREMIER ALL’EVENTO ELETTORALE DELL’ULTRADESTRA DI VOX - DAI MIGRANTI ALL'HUB DEL GAS, PASSANDO PER IL FONDO SOVRANO, I TEMI CALDI SU CUI GIORGIA FINIRA' IMPANATA E FRITTA...