14 feb 2023 13:15

FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “D’ACCORDO: L’HANNO FATTO FEDEZ E ROSA CHEMICAL A SANREMO. ORA PERÒ STA DIVENTANDO UNA MODA, VISTO CHE ANCHE VAURO VUOLE PROVARCI: 'BERLUSCONI IO LO BACEREI IN BOCCA'. ORA, CHE LUI ABBIA VOGLIA DI FARLO NON STUPISCE. MA PERCHÉ BERLUSCONI DOVREBBE DESIDERARE DI BACIARE LUI? SE MAI DECIDESSE DI LASCIARSI ANDARE, POTREBBE FARLO (FORSE) CON VLADIMIR PUTIN. VAURO DUNQUE SI RASSEGNI: ANCHE A SAN VALENTINO NON BASTANO MILLE VIGNETTE PER UN BACIO DI BERLUSCONI. BISOGNA MERITARSELO…”