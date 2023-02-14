FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “D’ACCORDO: L’HANNO FATTO FEDEZ E ROSA CHEMICAL A SANREMO. ORA PERÒ STA DIVENTANDO UNA MODA, VISTO CHE ANCHE VAURO VUOLE PROVARCI: 'BERLUSCONI IO LO BACEREI IN BOCCA'. ORA, CHE LUI ABBIA VOGLIA DI FARLO NON STUPISCE. MA PERCHÉ BERLUSCONI DOVREBBE DESIDERARE DI BACIARE LUI? SE MAI DECIDESSE DI LASCIARSI ANDARE, POTREBBE FARLO (FORSE) CON VLADIMIR PUTIN. VAURO DUNQUE SI RASSEGNI: ANCHE A SAN VALENTINO NON BASTANO MILLE VIGNETTE PER UN BACIO DI BERLUSCONI. BISOGNA MERITARSELO…”-
IL PUTINISMO DEL CAV È ANCHE FIGLIO DEI SONDAGGI (IN BARBA ALLE ALLEANZE INTERNAZIONALI) - BERLUSCONI HA LETTO LE ULTIME RILEVAZIONI CHE DAVANO 3 ITALIANI SU 4 PREOCCUPATI PER LE CONSEGUENZE DELLA GUERRA. E SE ALL’INIZIO IL 55% ERA PRO SANZIONI E IL 31 CONTRARIO, OGGI I FAVOREVOLI SONO SCESI AL 46 E I CONTRARI SALITI AL 37 - IL DISAGIO VISSUTO DAI PARLAMENTARI DI FORZA ITALIA E DAL MINISTRO DEGLI ESTERI, ANTONIO TAJANI, COSTRETTO DA MELONI A MEDIARE CON IL CAV…