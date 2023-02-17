FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “IERI IL FESTIVAL DEL CINEMA DI BERLINO HA DATO LA PAROLA AL PRESIDENTE ZELENSKY. MA LO HA FATTO BANALMENTE ALL’INIZIO DELLA SERATA, SENZA QUELLA MAGICA SUSPENSE DI SANREMO CHE CI HA TENUTI IN ATTESA FINO ALLE DUE DI NOTTE. E CON UN SEMPLICE COLLEGAMENTO IN DIRETTA VIDEO, INVECE CHE CON UNA TOCCANTE LETTERA VISTA, APPROVATA E DECLAMATA DA UN PRESENTATORE IN SMOKING. FOSSI UN TELESPETTATORE TEDESCO PROTESTEREI INDIGNATO CONTRO QUESTO SUBDOLO BOICOTTAGGIO DELLA CAUSA UCRAINA…”-