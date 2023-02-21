FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “ZELENSKY? ‘UN BUFFONE, UN MEGALOMANE CHE VORREBBE UNA GUERRA MONDIALE’. PUTIN? ‘SE NON FOSSE UNA POTENZA NUCLEARE GLI AMERICANI L’AVREBBERO GIÀ BOMBARDATO’. GLI UCRAINI? ‘SONO OTTO ANNI CHE UCCIDONO PERSONE NEL DONBASS’. C’È UNO PIÙ LUCIDO DI ORSINI, PIÙ CHIARO DI TRAVAGLIO, PIÙ ESPLICITO DI DI BATTISTA, UN VERO ESPERTO DI ARMAMENTI CHE FAREBBE PIÙ AUDIENCE DI TUTTI E TRE. E CHISSÀ CHE PRIMA O POI NON SI RIESCA A PORTARLO NEI TALK SHOW, QUESTO MATTEO MESSINA DENARO…”-