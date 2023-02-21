FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “ZELENSKY? ‘UN BUFFONE, UN MEGALOMANE CHE VORREBBE UNA GUERRA MONDIALE’. PUTIN? ‘SE NON FOSSE UNA POTENZA NUCLEARE GLI AMERICANI L’AVREBBERO GIÀ BOMBARDATO’. GLI UCRAINI? ‘SONO OTTO ANNI CHE UCCIDONO PERSONE NEL DONBASS’. C’È UNO PIÙ LUCIDO DI ORSINI, PIÙ CHIARO DI TRAVAGLIO, PIÙ ESPLICITO DI DI BATTISTA, UN VERO ESPERTO DI ARMAMENTI CHE FAREBBE PIÙ AUDIENCE DI TUTTI E TRE. E CHISSÀ CHE PRIMA O POI NON SI RIESCA A PORTARLO NEI TALK SHOW, QUESTO MATTEO MESSINA DENARO…”

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“BERLUSCONI? NON GLI HANNO MAI BOMBARDATO CASA” – NELLA CONFERENZA CONGIUNTA CON GIORGIA MELONI, ZELENSKY LANCIA UN BEL MISSILE AL BANANA, IN RISPOSTA ALLE SUE DICHIARAZIONI PRO-PUTIN: “IO CREDO CHE MAI SIANO ARRIVATI CON I CARRI ARMATI NEL GIARDINO DI CASA DI BERLUSCONI, NESSUNO HA AMMAZZATO I SUOI PARENTI. E QUESTO GRAZIE ALL'AMORE FRATERNO DELLA RUSSIA…” – LA DUCETTA, GELATA PER L'USCITA DEL PRESIDENTE UCRAINO, REPLICA: “NON SONO D'ACCORDO, IN PARLAMENTO ABBIAMO SEMPRE VOTATO COMPATTAMENTE...” – VIDEO

“L’ITALIA LAVORA A UNA CONFERENZA SULLA RICOSTRUZIONE DELL'UCRAINA IN APRILE” – DA KIEV GIORGIA MELONI LANCIA UNA PROPOSTA: “POSSIAMO RECITARE UN RUOLO DA PROTAGONISTA. BISOGNA CAMBIARE PASSO” – IL GELO DELLA DUCETTA PER L'ATTACCO DI ZELENSKY A BERLUSCONI (“NON GLI HANNO MAI BOMBARDATO CASA”) E LA REPLICA PICCATA: “CONTANO I FATTI, LA MAGGIORANZA HA SEMPRE VOTATO COMPATTA A SOSTEGNO DI KIEV” – LA PREMIER RISPONDE A PUTIN, CHE AVEVA RICORDATO GLI AIUTI RUSSI ALL'ITALIA DURANTE IL COVID: “IL MONDO È CAMBIATO DOPO IL 24 FEBBRAIO E NON È UNA SCELTA NOSTRA” – VIDEO