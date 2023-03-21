FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “NEGLI USA UN EX PRESIDENTE MILIARDARIO DICE DI TEMERE DI ESSERE ARRESTATO DA UN MOMENTO ALL’ALTRO PERCHÉ UN GIUDICE LO STAREBBE PERSEGUITANDO PER MOTIVI POLITICI, ACCUSANDOLO DI AVER PAGATO PROFUMATAMENTE UNA DONNA DI FACILI COSTUMI AFFINCHÉ NON RIVELASSE A NESSUNO UNA STORIA DI SESSO. ALL’EPOCA DI UN AMERICANO A ROMA NOI ITALIANI IMITAVAMO LORO. ADESSO PERÒ SONO LORO CHE COPIANO NOI. ALLA FINE GIRERANNO ‘UN ITALIANO A MANHATTAN’, CON DONALD TRUMP NELLA PARTE DI BERLUSCONI…”-