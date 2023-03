LA MELONI VUOLE CHIOCCI ALLA GUIDA DEL TG1. COSA NE PENSANO SALVINI E BERLUSCONI VISTO CHE FRATELLI D’ITALIA HA ANCHE IL TG2 CON NICOLA RAO (IN CORSA ANCHE LUI PER IL TG DELLA RETE AMMIRAGLIA)? – A COMPLICARE LA CORSA DEL DIRETTORE DELL’ADNKRONOS IL FATTO CHE SI TRATTA DI UNA FIGURA ESTERNA ALLA RAI - IL TG2 È RECLAMATO IN QUESTE ORE DA ANTONIO TAJANI PER FORZA ITALIA. IL CANDIDATO DATO PER FAVORITO È ANTONIO PREZIOSI. E MARIO ORFEO…