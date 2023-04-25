FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “ERA SAGGIO IL CONSIGLIO DI GIANFRANCO FINI A GIORGIA MELONI: RICONOSCA FINALMENTE IL VALORE DELL’ANTIFASCISMO. MA IL PIÙ MELONIANO DEI MINISTRI, FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, INVECE DI RINGRAZIARLO GLI HA RINFACCIATO IL SUO SBAGLIO DI 15 ANNI FA (LA CASA DI MONTECARLO). E IL NODO DELL’ANTIFASCISMO LUI L’HA SCIOLTO ANDANDO ALL’ESTERO, PUR DI NON DOVER FESTEGGIARE LA LIBERAZIONE. È UNA QUESTIONE DI TEMPI: PER IL MINISTRO-COGNATO I CONTI BISOGNA FARLI SOLO CON IL PASSATO PROSSIMO…”-