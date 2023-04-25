FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “ERA SAGGIO IL CONSIGLIO DI GIANFRANCO FINI A GIORGIA MELONI: RICONOSCA FINALMENTE IL VALORE DELL’ANTIFASCISMO. MA IL PIÙ MELONIANO DEI MINISTRI, FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, INVECE DI RINGRAZIARLO GLI HA RINFACCIATO IL SUO SBAGLIO DI 15 ANNI FA (LA CASA DI MONTECARLO). E IL NODO DELL’ANTIFASCISMO LUI L’HA SCIOLTO ANDANDO ALL’ESTERO, PUR DI NON DOVER FESTEGGIARE LA LIBERAZIONE. È UNA QUESTIONE DI TEMPI: PER IL MINISTRO-COGNATO I CONTI BISOGNA FARLI SOLO CON IL PASSATO PROSSIMO…”

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politica

"ORA E SEMPRE RESISTENZA" – SERGIO MATTARELLA SPEGNE OGNI POSSIBILE POLEMICA SUL 25 APRILE ANDANDO IN VISITA A CUNEO, IN VARIE LOCALITÀ SIMBOLO DELLA RESISTENZA: “È QUI CHE LA REPUBBLICA CELEBRA OGGI LE SUE RADICI . FU UNA RIVOLTA MORALE DI PATRIOTI CONTRO IL FASCISMO, PER IL RISCATTO NAZIONALE” – “SI TRATTAVA DI TRASFONDERE NELLO STATO L'ANIMA AUTENTICA DELLA NAZIONE. DI DARE VITA A UNA NUOVA ITALIA. IMPEGNO E PROMESSA REALIZZATE IN QUESTI 75 ANNI DI COSTITUZIONE REPUBBLICANA. UNA REPUBBLICA FONDATA SULLA COSTITUZIONE, FIGLIA DELLA LOTTA ANTIFASCISTA"

“FINI FA SEMPRE L’UTILE IDIOTA DELLA SINISTRA” – “LIBERO” VA ALL’ATTACCO DELL’EX PRESIDENTE DELLA CAMERA, CHE DOMENICA È STATO CHIAMATO DALLA ANNUNZIATA A FARE LEZIONE DI ANTIFASCISMO ALLA MELONI: “IMMANCABILMENTE CI RICASCA, FACENDO LA FINE DEL TONNO NELLA RETE. RISPOLVERATO DOPO ANNI DI SILENZIO E PUNIZIONE NELLO STANZINO DELLE COSE VECCHIE E INUTILI, È TORNATO DI MODA A SINISTRA, CHE NE HA FATTO IL SUO OPINIONISTA TELEVISIVO DI PUNTA. ANCHE STAVOLTA SI PRESTA NON PER RAGIONI IDEALI BENSÌ PER…”