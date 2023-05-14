FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “MANUALE BASICO PER RIFORMATORI DELLA COSTITUZIONE. SE VUOI VINCERE NEI SONDAGGI, PROPONI IL PRESIDENZIALISMO. SE NON VUOI IL PRESIDENZIALISMO, CONTROPROPONI IL SEMIPRESIDENZIALISMO. SE IL SEMIPRESIDENZIALISMO NON TI CONVINCE, SPOSA IL PREMIERATO. SE NEANCHE IL PREMIERATO TI PIACE, ANNUNCIA CHE PREFERISCI IL CANCELLIERATO. SE NON SAI COSA FARE, DI’ CHE PRIMA BISOGNA CAMBIARE LA LEGGE ELETTORALE. MA SE NON VUOI CHE SI FACCIA ASSOLUTAMENTE NULLA, CHIEDI LA NOMINA DI UNA BICAMERALE…”

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LEGGERE JOSIE BELL, ALIAS ANNA PARATORE: COME SONO I ROMANZI ROSA DELLA MADRE DI GIORGIA MELONI? LE DONNE SONO SQUATTRINATE E VERGINI, GLI UOMINI RICCHI E DONNAIOLI, SESSO E SIGARETTE, VALORE LETTERARIO ZERO - COME HA RIVELATO LEI STESSA A “DIPIÙ”, NE HA SCRITTI “BEN 137”, PIÙ ALTRI 80 CON LO PSEUDONIMO DI AMANDA KING, PER SFAMARE LE FIGLIE: “L’ISPIRAZIONE LA TRAEVO DAL BISOGNO. C’ERA TANTISSIMO DELLA MIA VITA. NEL PRIMO ROMANZO UN PERSONAGGIO SI CHIAMAVA ARIANNA E IN UN ALTRO C’È GIORGIA...”

NUOVA INCHIESTA DI “DOMANI” SUGLI AFFARI DELLA FAMIGLIA DI GIORGIA MELONI – NEL 2012 ANNA PARATORE, MAMMA DELLA “THATCHER DELLA GARBATELLA”, COMPRA, INSIEME ALLA MIGLIORE AMICA DI MELONI, MILKA DI NUNZIO, LE QUOTE DI UN LOUNGE BAR DELL’EUR, A ROMA, PER 4000 EURO. POCO DOPO, MENTRE LA DUCETTA PROVAVA A DIVENTARE SINDACO DI ROMA (CON LA DI NUNZIO PROMOSSA A CONTROLLARE I CONTI DELLA SUA CAMPAGNA ELETTORALE) LE STESSE QUOTE VENGONO VENDUTE A 87MILA EURO. VENTI VOLTE DI PIÙ! E CHI LE RICOMPRA? GLI STESSI EX PROPRIETARI!