14 mag 2023 19:20

FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “MANUALE BASICO PER RIFORMATORI DELLA COSTITUZIONE. SE VUOI VINCERE NEI SONDAGGI, PROPONI IL PRESIDENZIALISMO. SE NON VUOI IL PRESIDENZIALISMO, CONTROPROPONI IL SEMIPRESIDENZIALISMO. SE IL SEMIPRESIDENZIALISMO NON TI CONVINCE, SPOSA IL PREMIERATO. SE NEANCHE IL PREMIERATO TI PIACE, ANNUNCIA CHE PREFERISCI IL CANCELLIERATO. SE NON SAI COSA FARE, DI’ CHE PRIMA BISOGNA CAMBIARE LA LEGGE ELETTORALE. MA SE NON VUOI CHE SI FACCIA ASSOLUTAMENTE NULLA, CHIEDI LA NOMINA DI UNA BICAMERALE…”