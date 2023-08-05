FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “CON I SUOI 21 SECONDI E 81 CENTESIMI LA VENTENNE NASRA ALI ABUKAR È ENTRATA NELLA STORIA DELLE UNIVERSIADI: IL SUO È IL PEGGIOR TEMPO DI SEMPRE SUI 100 METRI PIANI. LA VELOCISTA — SE POSSIAMO CHIAMARLA COSÌ — ERA STATA SELEZIONATA DALLA PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE SOMALA DI ATLETICA, CHE INCIDENTALMENTE È SUA ZIA. E LEI, AVENDO IL POTERE DI SCEGLIERE, HA MANDATO IN CINA LA NIPOTE. DA NOI NON POTREBBE MAI SUCCEDERE: IN ITALIA CHI HA UN PARENTE IN ALTO LOCO TUTTALPIÙ DIVENTA MINISTRO..."-