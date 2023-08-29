FLASH – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “QUANDO GLI HANNO CHIESTO SE INTENDE CANDIDARSI ALLE ELEZIONI DELLA PRIMAVERA 2024, IL GENERALE ROBERTO VANNACCI HA RISPOSTO: ‘FACCIO IL SOLDATO’. MA FORSE QUESTE PAROLE NON SIGNIFICANO SOLO CHE LUI INDOSSA UNA DIVISA, VISTO CHE È LA STESSA FORMULA CHE HA USATO ARIANNA MELONI QUANDO LE HANNO DOMANDATO SE ALLE PROSSIME EUROPEE SARÀ NELLA LISTA DI FRATELLI D’ITALIA: ‘SONO UN SOLDATO’. SONO LE PAROLE DI CHI — CON O SENZA DIVISA — ASPETTA LA CHIAMATA ALLE ARMI. PERÒ SENZA ARMI…”-