FLASH – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “QUANDO GLI HANNO CHIESTO SE INTENDE CANDIDARSI ALLE ELEZIONI DELLA PRIMAVERA 2024, IL GENERALE ROBERTO VANNACCI HA RISPOSTO: ‘FACCIO IL SOLDATO’. MA FORSE QUESTE PAROLE NON SIGNIFICANO SOLO CHE LUI INDOSSA UNA DIVISA, VISTO CHE È LA STESSA FORMULA CHE HA USATO ARIANNA MELONI QUANDO LE HANNO DOMANDATO SE ALLE PROSSIME EUROPEE SARÀ NELLA LISTA DI FRATELLI D’ITALIA: ‘SONO UN SOLDATO’. SONO LE PAROLE DI CHI — CON O SENZA DIVISA — ASPETTA LA CHIAMATA ALLE ARMI. PERÒ SENZA ARMI…”

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DAGOREPORT - IL CASO VANNACCI S’INGROSSA: ''DIETRO QUEL LIBRO C’È LA MANO DI VLADIMIR PUTIN'' - FABRIZIO CICCHITTO: “IL GENERALE NON È UNO SPROVVEDUTO. CI VEDO UN DISEGNO PER PIAZZARE ELEMENTI CONTRARI ALL'ORTODOSSIA ATLANTICA AL PROSSIMO EUROPARLAMENTO” - E PIAZZA LA BOMBA: ‘’C'E' STATA UN'INFLUENZA NELLA CADUTA DI DRAGHI VOLUTA DAI FILO-PUTIN 5 STELLE, LEGA E FI, FORZE CHE NON L'HANNO VOLUTO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA’’ - IL SILENZIO ASSORDANTE DI GIORGIA MELONI SUL LIBRO DELL’EX GENERALE DELLA FOLGORE NON È MOTIVATO SOLO DAL TIMORE DI PERDERE CONSENSI TRA I PURI & DURI DELLA DESTRA POST-FASCISTA. C’È UN ALTRO E PIÙ IMPORTANTE MOTIVO: L’ANTI-AMERICANISMO, CHE SCHIZZA DA “IL MONDO AL CONTRARIO”, OGGI LA DUCETTA L'HA COMPLETAMENTE RIPUDIATO A FAVORE DI UN ATLANTISMO AI PIEDI DI BIDEN. MENTRE SULLA RUSSIA VANNACCI STAPPA LA VODKA...

FLASH! - COSA HA SPINTO LA DUCETTA A DARE IN MANO IL PARTITO A SISTER ARIANNA, INNESCANDO INCAZZATURE E MALUMORI TRA I FRATELLINI D’ITALIA (“COSA INCONCEPIBILE”)? A PESARE SULLA DECISIONE NON E’ SOLO IL PESANTE LOGORIO FISICO DEL PRIMO ANNO DI GOVERNO, UN AUTUNNO CALDISSIMO DAVANTI. MELONI SA CHE SI GIOCA TUTTO CON IL VOTO EUROPEO DEL GIUGNO 2024 E LA COMPILAZIONE DELLE LISTE SI PROSPETTA GIA’ DURISSIMA (NON SIAMO PIU’ AL 4%, ORA I CAMERATI A CANTARE SONO TANTI). QUINDI “IO SO’ GIORGIA E VOI NON SIETE UN CAZZO” HA VOLUTO METTERE AL COMANDO DEL PARTITO UNA DELLE POCHISSIME PERSONE DI CUI SI FIDA CIECAMENTE…

DAGOREPORT - EVGENIJ PRIGOZHIN È MORTO DAVVERO O È TUTTA UNA MESSINSCENA? QUEL CHE È CERTO È CHE A WASHINGTON CONOSCONO LA VERITÀ – LA CASA BIANCA, PERÒ, NON DIRÀ NÉ FARÀ NIENTE, PERCHÉ HA SCELTO UNA LINEA DI “NON INTERFERENZA”. IL TIMORE È CHE, FATTO FUORI PUTIN, ARRIVI UN LEADER ANCORA PIÙ PERICOLOSO: PER QUESTO, “MAD VLAD” DEVE RESTARE – DUE NOTIZIE CHE NON SONO UN DETTAGLIO, NEL “DAY AFTER” LA (PRESUNTA) MORTE DI PRIGOZHIN. LA PRIMA: JAKE SULLIVAN, CONSIGLIERE PER LA SICUREZZA DI BIDEN, HA CONVOCATO PER DOMANI UN VERTICE CON I SUOI OMOLOGHI DI REGNO UNITO, FRANCIA E GERMANIA. E L’ITALIA? NONOSTANTE L’ATLANTISMO SENZA LIMITISMO SBANDIERATO DALLA MELONI, CONTINUA A NON CONTARE UN CAZZO – LA SECONDA: JOE BIDEN DÀ UNA DATA DI SCADENZA PER LA GUERRA, AGOSTO 2024 (IN TEMPO PER LA CAMPAGNA ELETTORALE…)

DAGOREPORT - GIORGIA MELONI, CON LA "PROMOZIONE" DI ARIANNA E DI FAZZOLARI, RESTRINGE ULTERIORMENTE LA "FIAMMA MAGICA": DIFFIDENTE VERSO TUTTI, NERVOSA PER I DOSSIER SCOTTANTI IN ARRIVO, LA DUCETTA SI FIDA SOLO DEL SUO "INNER CIRCLE": OLTRE ALLA SORELLA E AL BRACCIO DESTRO (E TESO), CI SONO DONZELLI E IL COGNATO, LOLLOBRIGIDA. MA ASSERRAGLIARSI NEL BUNKER NON È UNA BUONA IDEA. LO SA BENE RENZI: PER MATTEONZO, L'INIZIO DELLA FINE FU QUANDO DECISE DI AFFIDARE TUTTO A BOSCHI-BONIFAZI-LOTTI-BIANCHI (GUEST STAR LA CAPO VIGILE MANZIONE)