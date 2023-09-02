FLASH – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “DOPO AVER NASCOSTO FINO ALL’ULTIMO AD ANTONIO TAJANI IL TAGLIO DEGLI EXTRAPROFITTI DELLE BANCHE, GIORGIA MELONI ORA TEME CHE LA SUA IRRITAZIONE POSSA SFALDARE LA MAGGIORANZA. ‘QUALCHE BANDIERA DA SVENTOLARE GLI ANDRÀ DATA’ DICONO I SUOI. MA QUALE? PENSIONI A MILLE EURO? NON CI SONO I SOLDI. FLAT TAX AL 23%? TROPPO PRESTO. RIDURRE IL TAGLIO ALLE BANCHE? NON SE NE PARLA. NIENTE, BANDIERE PER TAJANI NON SE NE TROVANO. SE SI ACCONTENTA, POSSONO PRESTARGLIENE QUALCUNA DI FRATELLI D’ITALIA…”-