FLASH – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “GIUSEPPE CONTE AL FORUM DI CERNOBBIO: ‘AVEVAMO UNA FERRARI CHE CRESCEVA DELL’11 PER CENTO GRAZIE AL SUPERBONUS E OGGI ABBIAMO UNA BICI A PEDALATA ASSISTITA’. SAREBBE UNA METAFORA PERFETTA SE IL SUPERBONUS L’AVESSE PAGATO IL SUO GOVERNO, CHE INVECE VERSÒ SOLO UN PICCOLO ANTICIPO LASCIANDO AI SUOI SUCCESSORI 100 MILIARDI DI RATE. E SOPRATTUTTO SE AL VOLANTE DELLA FERRARI CHE CRESCEVA DELL’11 PER CENTO CI FOSSE STATO LUI, E NON MARIO DRAGHI: QUELLO A CUI TAGLIÒ LE GOMME..."-