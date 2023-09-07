FLASH – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “ADESSO CHE IL PREZZO DELLA SUPER OSCILLA INTORNO AI 2 EURO, SAREBBE DIVERTENTE SE UN LEADER ANCORA PIÙ POPULISTA DI GIORGIA MELONI RIFACESSE CON LA SUA FACCIA IL VECCHIO SPOT IN CUI SPIEGAVA CHE ‘QUANDO VOI FATE 50 EURO DI BENZINA, 35 VANNO ALLO STATO’, E LIQUIDAVA COME ‘UNA VERGOGNA’ QUELLE ACCISE SENZA LE QUALI OGGI IL SUO GOVERNO DOVREBBE DICHIARARE FALLIMENTO. MA LA GRANDE FORTUNA DI MELONI È CHE A CONTESTARLA NON C’È, LÀ FUORI, UN’ALTRA MELONI”-
CON QUESTI “LETTERATI”, IL GENERALE VANNACCI VENDERÀ UN MILIONE DI COPIE – AMANDA GORMAN, LA POETESSA DEI SUOI STIVALI (PRADA), È IMMORTALATA COME MODELLINA SUL CALENDARIO PIRELLI TUTTO ALL-BLACK – È L’UNICO MIRACOLO RIUSCITO A JOE BIDEN: AVENDO INVITATO ALLA SUA INTRONAZIONE LA SEDICENTE POETESSINA BLACK, FEMMINISTA, FORSE LESBO, AMBIENTALISTA, CERTAMENTE FASHION-VICTIM (UNA POETESSA AL CONTRARIO, DIREBBE IL GENERALE VANNACCI) È RIUSCITO A FARLA DIVENTARE UN’ECCEZIONALE TESTIMONIAL PRADA. E PER PASSARE IN PRESTITO DA BERTELLI A TRONCHETTI BASTA CAZZARE LA RANDA… - VIDEO
FLASH! - E' LUI O NON E' LUI? MASSI', E' LUI: MARIO DRAGHI! IERI SERA LO SGUARDO DEI FREQUENTATORI DEL DOVIZIOSO RISTORANTE "AI PIANI", NEL CUORE DEI PARIOLI, ANZICHE' DALLA CATALANA E DAL PESCE IN SALE, ERA RAPITO DALLA PRESENZA DELL'EX PREMIER ATTOVAGLIATO CON LUIGI ZANDA, L'EX CONSIGLIERE DI COSSIGA ED ESPONENTE DEL PD RIFORMISTA CHE STA PREPARANDO UN "PIATTINO" A ELLY SCHLEIN PER IL DOPO-EUROPEE...
DAGOREPORT! L'IPOTESI RENZIANA DI ABBASSARE LA SOGLIA DI SBARRAMENTO PER LE EUROPEE, DAL 4% AL 3, HA SCOMBUSSOLATO IL CIRCO BARNUM DI PALAZZO CHIGI. A PARTIRE DA TAJANI, UCCELLATO COME UN TORDO DA MATTEONZO (INSIEME SI RAGGIUNGE IL 12%!). FINCHÉ ARCORE L’HA SBATTUTO AL MURO: RENZI TI INGHIOTTE COME UN CIOCCOLATINO E SI PRENDE IL PARTITO - LA PIPPA DEL 3% E' STATA PORTATA ALL’ATTENZIONE DELLA MELONI DA IGNAZIO LA RUSSA. DIETRO UN VELO DI BLA-BLA (COSÌ IL PD VEDREBBE RAFFORZATA LA CONCORRENZA A SINISTRA), DAVANTI ALLA PER NULLA CONVINTA SORA GIORGIA, ALLA FINE IL PRESIDENTE DEL SENATO HA SCODELLATO LA RAGIONE PER CUI UN AIUTINO AL SENATORE SEMPLICE DI RIGNANO, PROVINCIA DI RIAD, CI POTEVA STARE: SENZA I VOTI DI ITALIA VIVA, FRATELLI D’ITALIA NON SAREBBE MAI RIUSCITA AD OTTENERE LA SECONDA CARICA DELLO STATO. GIORGIA, RICORDIAMOCI DEGLI AMICI!
FLASH! – TUTTO ‘STO CASINO A CAIVANO (400 AGENTI, POMPIERI, VIGILI URBANI, CANI ANTI-DROGA CON TELECAMERE AL SEGUITO) PER SEQUESTRARE "CIRCA 28 GRAMMI DI COCAINA, 408 GRAMMI DI HASHISH, UN COLTELLO A SERRAMANICO E UNA MAZZA DA BASEBALL’’? DITE ALLA BONIFICATRICE MELONI CHE BEN ALTRO “BOTTINO” AVREBBE FATTO PIANTEDOSI CON UN SEMPLICE BLITZ IN QUALSIASI DISCO-RISTO E BARETTO D’ITALIA…
FLASH! - CHE SI RACCONTAVANO DI BELLO E DI BRUTTO IERI SERA ALL'HOTEL DE RUSSIE IL TRIONFANTE AD DI ENEL FLAVIO CATTANEO ATTOVAGLIATO CON IL SUO DECLINANTE MENTORE IGNAZIO LA RUSSA, AFFIANCATO DALLA SODALE DANIELA SANTADECHE'? MEGLIO NON SAPERLO...