FLASH – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “L’ITALIA È QUEL PAESE DOVE VIENE FATTO (GIUSTAMENTE) IL CONTROPELO AL POLITICO CHE VA IN TELEVISIONE DOPO AVER FATTO UNA GAFFE, MENTRE UNO CHE HA FONDATO UN PARTITO E LO HA PORTATO AL POTERE FACENDOGLI ‘ROVINARE UN PAESE’, HA SCELTO ‘UN BELL’UOMO CHE PARLAVA E SI CAPIVA POCO’ PER AFFIDARGLI PALAZZO CHIGI E AMMETTE DI ESSERE UN LEADER FALLITO PUÒ PARLARE PER 42 MINUTI IN UN TALK SHOW SENZA CHE IL CONDUTTORE LO INTERROMPA MAI, NEANCHE PER DIRGLI: E QUANDO PENSA DI CHIEDERE SCUSA?”-