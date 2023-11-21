FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “NOI CI INDIGNIAMO PER I POPULISTI DI CASA NOSTRA, MA NELL’ARGENTINA CHE È PRIGIONIERA DI UN’INFLAZIONE AL 140 PER CENTO E HA UNA MONETA CHE ORMAI NON VALE NULLA È STATO APPENA ELETTO UN PRESIDENTE IL CUI CONSIGLIERE PIÙ ASCOLTATO SI CHIAMA CONAN, È UN CANE ED È PURE MORTO (MA LUI CONTINUA A INTERPELLARLO REGOLARMENTE TRAMITE UNA MEDIUM). AVEVA RAGIONE ANTONIO MARTINO, IL QUALE ALLA MOGLIE CHE GLI DICEVA ‘ABBIAMO TOCCATO IL FONDO’, RISPOSE: ‘TI SBAGLI: IL FONDO NON ESISTE…’”-