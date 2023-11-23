FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “INVECE DI PRENDERCELA CON IL MINISTRO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE — CHE HA FATTO FERMARE PER LA PRIMA VOLTA A CIAMPINO UN TRENO AD ALTA VELOCITÀ — DOVREMMO APPREZZARE LA NOVITÀ INTRODOTTA GRAZIE A LUI, CHE CERTO NON INTENDEVA INVOCARE PRIVILEGI DI STATUS MA SOLO AFFERMARE UN DIRITTO DI OGNI VIAGGIATORE. D’ORA IN POI, PERCIÒ, CHIUNQUE POTRÀ DECIDERE DI SCENDERE DAL FRECCIAROSSA ANCHE A PALINURO, A ROVEZZANO O A PORTOGRUARO, CHIEDENDO SEMPLICEMENTE AL CAPOTRENO DI EFFETTUARE UNA “FERMATA LOLLOBRIGIDA”-