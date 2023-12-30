FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “CHE L’AD DEL MILAN PREVEDA ‘LA DISTRUZIONE DEL CALCIO ITALIANO’ PER LA FINE DEI BENEFICI FISCALI AI CALCIATORI (CON UN MAXI-SCONTO DI DUE MILIONI L’ANNO A CHI NE GUADAGNA DIECI) È COMPRENSIBILE. LUI VIVE NEL PIANETA CALCIO, NEL QUALE È GIUSTO TAGLIARE LE TASSE AI MILIONARI. È PREOCCUPANTE, PERÒ, CHE LA PENSI COSÌ ANCHE IL MINISTRO DELLO SPORT, ANDREA ABODI, MEMBRO DI UN GOVERNO CHE NEGA IL MINI-SCONTO FISCALE DI 260 EURO A CHI GUADAGNA PIÙ DI 50 MILA EURO. IN ITALIA, PIANETA TERRA…”-