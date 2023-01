LEGNATE SU LEGNINI – “LA VERITÀ” SI SMARCA DAL CORO DI PREFICHE CHE SI STRAPPANO LE VESTI PER LA SOSTITUZIONE DEL COMMISSARIO AL SISMA DEL CENTRO ITALIA: “SI FA VANTO DI AVER PRODOTTO IL TESTO UNICO DELLE ORDINANZE, SNOCCIOLA NUMERI: 10.000 CANTIERI APERTI PER LE STRUTTURE PRIVATE, OLTRE 700 PER LE OPERE PUBBLICHE TRA FINITI E INIZIATI, 7.256 ABITAZIONI RICONSEGNATE. A OCCHIO LE CASE DA RIMETTERE IN SESTO SONO 55 MILA, LE STRUTTURE PUBBLICHE OLTRE 15.000, ESCLUSI CHIESE E BENI CULTURALI” – L’INTERCETTAZIONE CON PALAMARA: “SE VUOI PARLO IO CON ‘REPUBBLICA’, HO RAPPORTI AL MASISMO LIVELLO…”