FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “I SOVRANISTI ITALIANI VOGLIONO CHE SIA L'EUROPA A FARSI CARICO DEGLI SBARCHI SULLE NOSTRE COSTE. PURTROPPO I SOVRANISTI UNGHERESI, AUSTRIACI E SERBI HANNO STRETTO UN PATTO PER DIRE CHE NON SE NE PARLA, I SOVRANISTI OLANDESI SI RIFIUTANO DI ACCOGLIERE ANCHE QUELLI SALVATI NEL MEDITERRANEO DALLE LORO NAVI E I SOVRANISTI SVEDESI BLOCCANO A BRUXELLES OGNI REVISIONE DEGLI ACCORDI SUI MIGRANTI. IL VERO PROBLEMA DEI SOVRANISTI È CHE C'È SEMPRE QUALCUNO PIÙ SOVRANISTA DI LORO…”-
IL GIORNO DELLA MARMOTTA A CAPITOL HILL – ANCHE OGGI AL CONGRESSO AMERICANO HANNO BOCCIATO IL POVERO KEVIN MCCARTHY, CANDIDATO REPUBBLICANO ALLA CARICA DI SPEAKER DELLA CAMERA: È IL SETTIMO VOTO CHE PERDE. QUANTO POTRÀ ANDARE AVANTI ANCORA? LA FRONDA DEI TRUMPIANI CONTINUA A NON VOLER CEDERE, NONOSTANTE L’INTERVENTO DELLO STESSO DONALD. CHE OGGI È STATO VOTATO DAL DEPUTATO MATT GAETZ…
“I REPUBBLICANI SONO IL PARTITO DEL CAOS” – IL DEPUTATO DEMOCRATICO AMERICANO, JAMIE RASKIN, DÀ LA SUA SPIEGAZIONE ALLO PSICODRAMMA DEI RIVALI, IMPANTANATI SULLA NOMINA DI KEVIN MCCARTHY A SPEAKER: “BISOGNA TORNARE ALL’ASSALTO A CAPITOL HILL. LA LORO LEADERSHIP HA DATO AIUTO E CONFORTO A TRUMP, COPRENDO GLI EVENTI DEL 6 GENNAIO 2021. MCCARTHY HA INCORAGGIATO LA MENTALITÀ DI RIVOLTA, MA LA SEDIZIONE È VENUTA AD ATTACCARE ANCHE LUI” – “QUELLO REPUBBLICANO NON È PIÙ UN REGOLARE PARTITO POLITICO. È UN PARTITO DI ESTREMISMO E FANATISMO…”
“SE L’OBIETTIVO È EVITARE UN RIALZO DEI TASSI, CERTE DICHIARAZIONI NON AVRANNO SEGUITO” – MARIO MONTI DIFENDE CHRISTINE LAGARDE E LA BCE DAGLI STREPITI DEI SOVRANISTI ALLA PUMMAROLA: “CHI FA QUESTI ATTACCHI, PIÙ CHE A UN RISULTATO A FRANCOFORTE, PUNTA AD AVERE CONSENSO IN CASA PROPRIA, MOSTRANDO LA PROPRIA CAPACITÀ DI PROTESTA” – LA STILETTATA ALLA MELONI, TRAVESTITA DA COMPLIMENTO: “CON GRANDE LUCIDITÀ HA INVERTITO LE POSIZIONI CHE TENEVA SULL’EUROPA”
HANNO ABOLITO LA POVERTA' E INFATTI ORA INCASSANO ALLA GRANDE – GIUSEPPE CONTE HA ABBATTUTO L’ULTIMO TABÙ DEL MOVIMENTO: L'ACCESSO AL FINANZIAMENTO PUBBLICO. IL PARTITO DI PEPPINIELLO APPULO HA SANATO LE IRREGOLARITÀ E ORA POTRÀ PAPPARSI I SOLDI DEL 2X1000 – NEL 2021 GLI ISCRITTI A ROUSSEAU VOTARONO A FAVORE ALL’ACCESSO AI FONDI PUBBLICI (CON L'IMBARAZZO DI GRILLO)
LEGNATE SU LEGNINI – “LA VERITÀ” SI SMARCA DAL CORO DI PREFICHE CHE SI STRAPPANO LE VESTI PER LA SOSTITUZIONE DEL COMMISSARIO AL SISMA DEL CENTRO ITALIA: “SI FA VANTO DI AVER PRODOTTO IL TESTO UNICO DELLE ORDINANZE, SNOCCIOLA NUMERI: 10.000 CANTIERI APERTI PER LE STRUTTURE PRIVATE, OLTRE 700 PER LE OPERE PUBBLICHE TRA FINITI E INIZIATI, 7.256 ABITAZIONI RICONSEGNATE. A OCCHIO LE CASE DA RIMETTERE IN SESTO SONO 55 MILA, LE STRUTTURE PUBBLICHE OLTRE 15.000, ESCLUSI CHIESE E BENI CULTURALI” – L’INTERCETTAZIONE CON PALAMARA: “SE VUOI PARLO IO CON ‘REPUBBLICA’, HO RAPPORTI AL MASISMO LIVELLO…”