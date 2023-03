7 mar 2023 17:04

FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “IL GOVERNO MELONI FAREBBE BENE A CONSIDERARE ANCHE LE CONSEGUENZE POLITICHE DI UN INASPRIMENTO DEL DIVIETO DI FUMARE. GINO PAOLI HA INFATTI ANNUNCIATO CHE IN QUESTO CASO LUI FONDEREBBE UN NUOVO PARTITO, ‘E VISTO CHE IN ITALIA CI SONO 12 MILIONI DI FUMATORI VINCEREI ANCHE BENE’. NON VORREI DISILLUDERLO MA NON LA VEDO COSÌ FACILE: NEL PANORAMA POLITICO ITALIANO C’È GIÀ UN RICCO CAMPIONARIO DI VENDITORI DI FUMO…”