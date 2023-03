23 mar 2023 15:14

FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “A BUENOS AIRES I SONDAGGI DANNO IN ASCESA, IN VISTA DELLE PRESIDENZIALI, IL CANDIDATO JAVIER MILEI. È UN PERSONAGGIO TELEVISIVO CHE SI È TRASFORMATO IN UN ARRUFFAPOPOLO. HA LUNGHI CAPELLI RICCI. PARLA LA LINGUA DEL POPULISMO. VUOLE FAR FUORI ‘LA CASTA’, COMPOSTA DA ‘GENTE INUTILE CHE NON HA MAI LAVORATO’. PROMETTE DI TAGLIARE GLI STIPENDI DEI POLITICI, ‘BRANCO DI LADRI E CRIMINALI’. E LA GENTE GLI CREDE. POVERI ARGENTINI. DA NOI NULLA DI SIMILE POTREBBE MAI ACCADERE, FIGURIAMOCI…”