FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “A BUENOS AIRES I SONDAGGI DANNO IN ASCESA, IN VISTA DELLE PRESIDENZIALI, IL CANDIDATO JAVIER MILEI. È UN PERSONAGGIO TELEVISIVO CHE SI È TRASFORMATO IN UN ARRUFFAPOPOLO. HA LUNGHI CAPELLI RICCI. PARLA LA LINGUA DEL POPULISMO. VUOLE FAR FUORI ‘LA CASTA’, COMPOSTA DA ‘GENTE INUTILE CHE NON HA MAI LAVORATO’. PROMETTE DI TAGLIARE GLI STIPENDI DEI POLITICI, ‘BRANCO DI LADRI E CRIMINALI’. E LA GENTE GLI CREDE. POVERI ARGENTINI. DA NOI NULLA DI SIMILE POTREBBE MAI ACCADERE, FIGURIAMOCI…

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politica

HANNO FATTO LA FESTA A BORIS JOHNSON - DAVANTI ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE CHE INDAGA SUL “PARTYGATE” A DOWNING STREET DURANTE IL COVID, L'EX PREMIER BRITANNICO HA BALBETTATO E SI È GIUSTIFICATO DICENDO CHE “LE BEVUTE IN UFFICIO SERVIVANO PER FARE SQUADRA”. DOPO 3 ORE DI INTERROGATORIO, HA SBOTTATO: “SONO ASSOLUTE STUPIDAGGINI, NON AVETE PROVE” – LA COMMISSIONE EMETTERÀ IL VERDETTO A MAGGIO: SE COLPEVOLE, JOHNSON SARÀ SOSPESO DAL PARLAMENTO. IN QUEL CASO, ADDIO SOGNI DI TORNARE AL POTERE… – VIDEO