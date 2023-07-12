FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “IL TAGLIO DELLE TASSE SI FARÀ, DICE IL GOVERNO, MA ‘A COSTO ZERO’. QUALCUNO DUNQUE DOVRÀ PAGARE DI PIÙ. MA CHI? BISOGNEREBBE BUSSARE ALLE PORTE DI DENTISTI, RISTORATORI, TASSISTI, IDRAULICI, BARISTI, ELETTRICISTI, AVVOCATI, GIOIELLIERI, COMMERCIANTI E PICCOLI IMPRENDITORI, TRA I QUALI LA ‘PROPENSIONE ALL’EVASIONE’ SUPERA IL 68 PER CENTO. SE NON LO FA, IL GOVERNO PERDE 32 MILIARDI L’ANNO (E NON PUÒ TAGLIARE LE TASSE). MA SE LO FA È ‘PIZZO DI STATO’. SONO PRIGIONIERI DELLE LORO STESSE PAROLE…”

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DAGOREPORT - IL VERO PROBLEMA PER IL GOVERNO NON È DANIELA SANTANCHÈ MA IGNAZIO LA RUSSA: SE IL DESTINO DELLA MINISTRA APPARE PRATICAMENTE SEGNATO (O SI DIMETTE ORA, O SARÀ SILURATA CON UN VOTO DI SFIDUCIA SEGRETO A SETTEMBRE), PREOCCUPA, E MOLTO, LA POSIZIONE DEL PRESIDENTE DEL SENATO – IL QUIRINALE È RIMASTO SENZA PAROLE DAVANTI ALLA DIFESA DEL FIGLIO, LEONARDO APACHE: UN VULNUS ISTITUZIONALE GRAVE CHE SI AGGIUNGE AI PRECEDENTI SCIVOLONI. E ANCHE GIORGIA MELONI HA PRESO LE DISTANZE: "SE FOSSI STATA LUI, NON SAREI INTERVENUTA"  – AI GUAI DELL’EREDE (PER CUI SERVIRÀ INDAGARE ANCHE SU CHI FREQUENTAVA CASA LA RUSSA) SI AGGIUNGE UNA CERTA OPACITÀ NEI RAPPORTI D’AFFARI CON SANTANCHÈ, DOPO LE RIVELAZIONI DI “DOMANI”

DAGONEWS – SI VOCIFERA CHE UNO DEI NUOVI “LUOGHI” DEL POTERE MELONIANO SIA UNA…CHAT! NOMINATA “I PATRIOTI”, È UNA SORTA DI COORDINAMENTO STRATEGICO DEI PEZZI DA NOVANTA DEL GOVERNO. DENTRO CI SONO GIORGIA MELONI E LE SUE DUE VALCHIRIE, SCURTI E IANNIELLO, MA ANCHE DIRIGENTI, MANAGER,  AMMINISTRATORI DELEGATI (ED EX) DELLE AZIENDE PUBBLICHE – GRANDE ANFITRIONA È ARIANNA MELONI, SOPRANNOMINATA "ME L'HA DETTO GIORGIA", CHE E' LA VERA VICEPREMIER - PARE CHE LA SIGNORA LOLLOBRIGIDA MALSOPPORTI LO STRAPOTERE DELLA “SEGRETARIA” TUTTOFARE DELLA SORELLA, PATRIZIA SCURTI…

DAGOREPORT! - TIRA UNA BRUTTA ARIA A VIA XX SETTEMBRE: I FUNZIONARI DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA SONO IN APERTA RIVOLTA CON GIANCARLO GIORGETTI. IL MOTIVO? NON RICONOSCONO L’AUTORITÀ DEL DIRETTORE GENERALE, ROBERTO BARBIERI HERMITTE – I DIRIGENTI LAMENTANO UNA COMUNICAZIONE CONTRADDITTORIA, E SAREBBERO PIUTTOSTO STANCHI DI “COPRIRE” RAFFAELE FITTO SUL PNRR (DOSSIER CHE FU TOLTO AL MEF) - POCHI HANNO NOTATO LA TOSTA DICHIARAZIONE DI GENTILONI SULLA TERZA RATA CHE NON ARRIVA MAI…