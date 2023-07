DAGOREPORT - IL VERO PROBLEMA PER IL GOVERNO NON È DANIELA SANTANCHÈ MA IGNAZIO LA RUSSA: SE IL DESTINO DELLA MINISTRA APPARE PRATICAMENTE SEGNATO (O SI DIMETTE ORA, O SARÀ SILURATA CON UN VOTO DI SFIDUCIA SEGRETO A SETTEMBRE), PREOCCUPA, E MOLTO, LA POSIZIONE DEL PRESIDENTE DEL SENATO – IL QUIRINALE È RIMASTO SENZA PAROLE DAVANTI ALLA DIFESA DEL FIGLIO, LEONARDO APACHE: UN VULNUS ISTITUZIONALE GRAVE CHE SI AGGIUNGE AI PRECEDENTI SCIVOLONI. E ANCHE GIORGIA MELONI HA PRESO LE DISTANZE: "SE FOSSI STATA LUI, NON SAREI INTERVENUTA" – AI GUAI DELL’EREDE (PER CUI SERVIRÀ INDAGARE ANCHE SU CHI FREQUENTAVA CASA LA RUSSA) SI AGGIUNGE UNA CERTA OPACITÀ NEI RAPPORTI D’AFFARI CON SANTANCHÈ, DOPO LE RIVELAZIONI DI “DOMANI”