FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “IL TAGLIO DELLE TASSE SI FARÀ, DICE IL GOVERNO, MA ‘A COSTO ZERO’. QUALCUNO DUNQUE DOVRÀ PAGARE DI PIÙ. MA CHI? BISOGNEREBBE BUSSARE ALLE PORTE DI DENTISTI, RISTORATORI, TASSISTI, IDRAULICI, BARISTI, ELETTRICISTI, AVVOCATI, GIOIELLIERI, COMMERCIANTI E PICCOLI IMPRENDITORI, TRA I QUALI LA ‘PROPENSIONE ALL’EVASIONE’ SUPERA IL 68 PER CENTO. SE NON LO FA, IL GOVERNO PERDE 32 MILIARDI L’ANNO (E NON PUÒ TAGLIARE LE TASSE). MA SE LO FA È ‘PIZZO DI STATO’. SONO PRIGIONIERI DELLE LORO STESSE PAROLE…”-