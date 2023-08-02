FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “IL PROGETTO DEL TERZO POLO SUSCITA UN’ATTENZIONE CRESCENTE. SI LAVORA GIÀ AL PROGRAMMA PER LE EUROPEE, ANCHE SE RENZI E CALENDA NON LA PENSANO ALLO STESSO MODO SUL SALARIO MINIMO, SULLA CANDIDATURA DI MARCO CAPPATO, SULLE CENE AL TWIGA E SULLE DIMISSIONI DELLA MINISTRA SANTANCHÈ, NÉ RIESCONO A STABILIRE SE SIANO PIÙ LIBERAL IL CENTRO-SINISTRA E CAPALBIO O IL CENTRO-DESTRA E FORTE DEI MARMI.IN COMPENSO C’È UN PUNTO SUL QUALE I DUE SEMBRANO ASSOLUTAMENTE D’ACCORDO: IL TERZO POLO NON ESISTE…”-