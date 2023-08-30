FLASH – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “A PROPOSITO DI DEMOCRAZIA, È INTERESSANTE IL DIBATTITO SUL CONGRESSO DI FRATELLI D’ITALIA, CHE SECONDO LO STATUTO DEL PARTITO ‘DISCUTE E DETERMINA L’INDIRIZZO POLITICO’ E VA CONVOCATO OGNI TRE ANNI. CONSIDERATO CHE DALL’ULTIMO NE SONO PASSATI SEI, QUALCUNO HA CHIESTO NOTIZIE. ‘MA NON SI È CAPITO A CHE SERVIREBBE OGGI, VISTO CHE C’È UNA LEADER INDISCUSSA E LA LINEA POLITICA È CONDIVISA’, HA RISPOSTO ARIANNA MELONI. FINE DEL DIBATTITO SULLA LINEA DI GIORGIA MELONI: GARANTISCE SUA SORELLA…”-