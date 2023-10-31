FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “LA DECISIONE DI ZEROCALCARE DI DISERTARE IL PIÙ IMPORTANTE FESTIVAL ITALIANO DEL FUMETTO PERCHÉ PATROCINATO DALL'AMBASCIATA DI ISRAELE A ROMA HA SPINTO IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO MATTEO SALVINI A DICHIARARE CHE LUI — AL CONTRARIO DEL DISEGNATORE — ANDRÀ AL LUCCA COMICS. FIRMATO DAL POLITICO CHE HA IL COPYRIGHT TRECCANI DELLE ‘SALVINATE’, L'ANNUNCIO STA PERÒ SUSCITANDO LA LEGITTIMA PROTESTA DEGLI AUTORI SATIRICI: ‘NON VALE, NON PUÒ VENIRE A RUBARCI IL LAVORO’”-