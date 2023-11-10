FLASH – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “LA SCELTA DI RICORRERE A UN NON ITALIANO – UN ESTERNO – COME JULIO VELASCO PER FAR USCIRE DALLA CRISI LE AZZURRE DEL VOLLEY PONE UN INTERROGATIVO: È ANCORA GIUSTO, NELLA NAZIONE RIFONDATA, AFFIDARE LA GUIDA DI UNA NAZIONALE A UN ALLENATORE NON ELETTO DAL POPOLO, CHE PUÒ PURE ESSERE SOSTITUITO CON UN RIBALTONE? È ORA DI CAMBIARE LE REGOLE: BASTA CON I COMMISSARI TECNICI, UNO SPORT DEMOCRATICO DEVE PREVEDERE L’ELEZIONE DIRETTA DEL MISTER. ANCHE COL DOPPIO TURNO: ANDATA E RITORNO..."-