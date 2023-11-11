FLASH – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “LE TABELLE DELL’AGCOM — PUBBLICATE DAL ‘FATTO’ — CONFERMANO IL SOSPETTO CHE NEI TG GIORGIA MELONI ABBIA MOLTO PIÙ SPAZIO DI QUANTO NE AVESSE MARIO DRAGHI: IL 70 PER CENTO IN PIÙ. PER DIRCI CHE LEI È ‘MOLTO SODDISFATTA’, È ‘FIERA’, È ‘ORGOGLIOSA’ DELLE SUE DECISIONI. HA VINTO CON LA PROPAGANDA, GOVERNA CON LA PROPAGANDA. POCHI SI RICORDANO CHE AVEVA PROMESSO L’IMPOSSIBILE E ORA SI VANTA DI FARE IL POSSIBILE. QUALCUNO DOVREBBE DIRLO, AL TG, MA IL TEMPO È TIRANNO (E SE L’È PRESO LEI)…”-