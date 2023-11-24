FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “IL SUCCESSO DEL SOVRANISTA GEERT WILDERS ALLE ELEZIONI OLANDESI È STATO SALUTATO CON ENTUSIASMO DA MATTEO SALVINI, CHE SI È AFFRETTATO A POSTARE SUI SOCIAL UNA FOTO NELLA QUALE TUTTI E DUE SORRIDONO COME VECCHI AMICI. EPPURE, COME QUALCUNO HA RICORDATO AL LEADER DELLA LEGA, È LO STESSO WILDERS CHE ANDAVA IN GIRO CON UN CARTELLO: “NEANCHE UN CENTESIMO ALL’ITALIA”. UN GIORNO FORSE ANCHE LUI SCOPRIRÀ CHE IL PEGGIOR NEMICO DI UN SOVRANISTA NON È UN EUROPEISTA MA UN ALTRO SOVRANISTA…”-