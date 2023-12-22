FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “IL PRESIDENZIALISMO? MACCHÉ. IL PREMIERATO? UN GRAN PASTICCIO. NOI CI TENIAMO STRETTO IL NOSTRO BICAMERALISMO. NEL QUALE LA LEGGE PIÙ IMPORTANTE DELL’ANNO - LA MANOVRA ECONOMICA – NON PUÒ ESSERE MODIFICATA DAL PARLAMENTO MA SOLO DAL GOVERNO. E LA CAMERA AVRÀ SOLO 56 ORE – DAL MERCOLEDÌ MATTINA AL VENERDÌ POMERIGGIO – PER LEGGERE, DISCUTERE E VOTARE TRE TOMI DI 151 ARTICOLI PIÙ UN MIGLIAIO DI EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO. E DI CORSA, PERCHÉ C’È IL CENONE”-