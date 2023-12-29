FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “IL PRIMO GENNAIO SARANNO PASSATI TRENT'ANNI DALLA DECISIONE DI COLLEGARE TORINO E LIONE CON LA LINEA TAV (57 CHILOMETRI), E DUE SETTIMANE DALL'INIZIO DEI LAVORI PER IL TUNNEL. ORA, MENTRE IN ITALIA SI DIBATTEVA, SI PROTESTAVA E SI RINVIAVA, IN CINA HANNO REALIZZATO 36.000 CHILOMETRI DI FERROVIA AD ALTA VELOCITÀ. TRA DIECI ANNI. NOI CHE NE ABBIAMO IMPIEGATI VENTIDUE PER I 254 CHILOMETRI DA ROMA A FIRENZE CI PONIAMO UNA DOMANDA: MA PERCHÉ DIAVOLO VANNO COSÌ DI FRETTA, QUESTI CINESI?”-