FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “MI DOMANDAVO COSA ASPETTASSE LA COOPERATIVA DEI TASSISTI BOLOGNESI A PRENDERE PROVVEDIMENTI DOPO LE DENUNCE DI UNO DI LORO, ROBERTO ‘RED SOX’ MANTOVANI, CHE PER AVER OSATO RIVELARE SUI SOCIAL CHE LUI IN UN GIORNO, CON IL POS, INCASSA QUANTO I SUOI COLLEGHI NO-POS DICHIARANO DI GUADAGNARE IN DUE SETTIMANE S’ERA BECCATO INSULTI, MINACCE E UN BEL TAGLIO NOTTURNO DELLE GOMME. ECCO, LA COOPERATIVA HA FINALMENTE DECISO UNA PUNIZIONE ESEMPLARE: SOSPENSIONE DI SETTE GIORNI. PER LUI, COSÌ IMPARA…”-