FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “SA DI FAVORITISMO, LA NOMINA DI GERONIMO LA RUSSA NEL CDA DEL PICCOLO TEATRO. TRA TUTTI I NOMI POSSIBILI, SANGIULIANO HA SCELTO IL PRIMOGENITO DEL PRESIDENTE DEL SENATO. MA PERCHÉ PROPRIO LUI, CHE GIÀ PRESIEDE L’ACI MILANESE? PERCHÉ GERONIMO, E NON COCHIS, IL SECONDO FIGLIO? O APACHE, IL FRATELLO MINORE? E PERCHÉ NON MASSIMILIANO, ALBERTO, ANTONINO, CLELIA O CRISTINA, I FIGLI DI ROMANO (IL FRATELLO DI IGNAZIO)? SI POTEVA SCEGLIERE UN ALTRO NOME, TRA TUTTI I MILANESI COL COGNOME LA RUSSA…”-