FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “VI STAVATE CHIEDENDO COME FARVI LICENZIARE DALLA SCUOLA? BASTA ASSENTARSI PER 20 ANNI SU 24, USARE WHATSAPP DURANTE LE INTERROGAZIONI, DIMOSTRARSI ‘IMPREPARATI’ NELLE SPIEGAZIONI E ASSEGNARE VOTI A CASACCIO. MA ATTENZIONE: PUÒ CAPITARVI UN TRIBUNALE CHE PUR RICONOSCENDO LA VOSTRA ‘DISORGANIZZAZIONE E FACILONERIA’ GIUDICHI INSUFFICIENTE UN’ISPEZIONE DI TRE GIORNI PER RICONOSCERVI ‘L’INETTITUDINE ASSOLUTA E PERMANENTE’ ALL’INSEGNAMENTO. IN QUESTO CASO VI TOCCHERÀ RICOMINCIARE DACCAPO…”

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FLASH! – COME SI FA A PRONUNCIARE UNA DEMENZA DEL GENERE: “LA RUSSIA SEMBRA LA LIBIA DEL DOPO-GHEDDAFI”?. TALE DICHIARAZIONE NON E’ STATA PRONUNCIATA DA QUALCHE AVVENTORE IN UN BAR-SPORT MA APPARTIENE A GIOVANBATTISTA FAZZOLARI, SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, INTERVISTATO OGGI DAL “CORRIERE” - ECCO: IL PROBLEMA DELLA MELONI NON È SOLO LA SUA INCAPACITÀ A SAPER DELEGARE, E ALLA FINE COLLASSA SOMMERSA DALL’IMMANE LAVORO, MA ANCHE IL LIVELLO DELLA SUA CLASSE DIRIGENTE…

NO, NON È STATA UNA SCENEGGIATA NAPOLETANA, PROTAGONISTI: ISSO (PUTIN), ESSE (L'AUTOCRAZIA ATTORNO ALLA CORTE DELLO ZAR VLADIMIR) E ‘O MALAMENTE (PRIGOZHIN). FOSSE STATA UNA MESSINSCENA, A PUTIN NON PARTIVA L’EMBOLO. FOSSE STATA UNA FICTION, I POTENTI DEL MONDO AVREBBERO APPARECCHIATO UN BARBECUE IN GIARDINO ANZICHÉ INNESTARE L’ALLARME ROSSO - UN PUNTO DI SVOLTA CHE POTREBBE SEGNARE IL NUOVO CORSO DELLA RUSSIA, DOPO L'ACCORDO CON PRIGOZHIN? SE PARTIRÀ UNA TRATTATIVA DI PACE CON ZELENSKY (CRIMEA ALLA RUSSIA, DONBASS E DINTORNI RESTANO ALL’UCRAINA), ALLORA SI CAPIRÀ CHE I MILIARDI SPESI DAGLI OLIGARCHI PER IL BLITZ DELLA WAGNER NON SONO STATI BUTTATI INVANO: IL POPOLO RUSSO NON PUÒ PERMETTERSI DI VIVERE “SANZIONATO” NÉ HA NESSUNISSIMA VOGLIA DI MANDARE I PROPRI FIGLI A MORIRE PER IL DONBASS. MEGLIO GODERSI “DON MATTEO”, RICORDANDO LE PIROETTE DI DON LURIO...

FLASH!/1 - VOCI DAL SAN RAFFAELE: DURANTE IL PENULTIMO RICOVERO IN OSPEDALE, DAL 5 APRILE AL 19 MAGGIO, SILVIO BERLUSCONI AVREBBE MESSO MANO AL TESTAMENTO, CON L'AUSILIO DEL SUO STORICO NOTAIO ARRIGO ROVEDA E DEL FIDATISSIMO RAGIONIER SPINELLI - LE VOCI AVREBBERO ALLARMATO LA FAMIGLIA. COMUNQUE, NEL CASO CI FOSSERO LASCITI "STRANI'' NEL TESTAMENTO, I CINQUE EREDI AVREBBERO STRUMENTI LEGALI PER IMPUGNARLO... - FLASH!/2 - TESTAMENTO O MENO, MARTA FASCINA POTREBBE RESTARE A VIVERE A VILLA SAN MARTINO. I 5 EREDI AVREBBERO DECISO DI TRASFORMARE ARCORE IN UNA FONDAZIONE IN MEMORIA DI SILVIO BERLUSCONI - DEL RESTO, VILLA SAN MARTINO E' INVENDIBILE CON IL MAUSOLEO CHE OSPITA LE CENERI DI FAMIGLIA (SILVIO, PAPA' LUIGI, MAMMA ROSA E LA SORELLA MARIA ANTONIETTA). E LA FASCINA COME CUSTODE DELLA FONDAZIONE CI PUO' STARE...