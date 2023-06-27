FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “VI STAVATE CHIEDENDO COME FARVI LICENZIARE DALLA SCUOLA? BASTA ASSENTARSI PER 20 ANNI SU 24, USARE WHATSAPP DURANTE LE INTERROGAZIONI, DIMOSTRARSI ‘IMPREPARATI’ NELLE SPIEGAZIONI E ASSEGNARE VOTI A CASACCIO. MA ATTENZIONE: PUÒ CAPITARVI UN TRIBUNALE CHE PUR RICONOSCENDO LA VOSTRA ‘DISORGANIZZAZIONE E FACILONERIA’ GIUDICHI INSUFFICIENTE UN’ISPEZIONE DI TRE GIORNI PER RICONOSCERVI ‘L’INETTITUDINE ASSOLUTA E PERMANENTE’ ALL’INSEGNAMENTO. IN QUESTO CASO VI TOCCHERÀ RICOMINCIARE DACCAPO…”-