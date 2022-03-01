FLASH! – “JENA” PER “LA STAMPA”: "PUTIN CI HA MESSO NELLA LISTA DEI PAESI OSTILI, FINALMENTE QUALCUNO CHE SI PREOCCUPA DI NOI”-
FLASH! – “JENA” PER “LA STAMPA”: "PUTIN CI HA MESSO NELLA LISTA DEI PAESI OSTILI, FINALMENTE QUALCUNO CHE SI PREOCCUPA DI NOI”-
“MEGLIO SE SALVINI TORNA A CASA PRIMA POSSIBILE, MEGLIO PER LUI DICO” – RENZI FA IL MARAMALDO SUL "CAPITONE": “IN QUESTA FASE SERVE LA POLITICA, NON LE PAGLIACCIATE. IL SINDACO POLACCO GLIELO HA SPIEGATO IN MODO ANCORA PIÙ CHIARO” – POI MATTEUCCIO RILANCIA: "PER IL DONBASS SERVE UN ACCORDO SUL MODELLO DI QUELLO PER IL TRENTINO ALTO ADIGE. L’EUROPA PRENDA UNA INIZIATIVA DIPLOMATICA, NON LASCIAMO LA RESPONSABILITÀ DEL DIALOGO SOLO A…” - VIDEO
IL VICE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA TIMMERMANS, ABITUATO DA BUON TIFOSO DELLA ROMA A SOFFRIRE, CI CONSIGLIA DI RIDURRE DI UN GRADO IL TERMOSTATO DELLE CASE PER DIMINUIRE LA DIPENDENZA DAL GAS RUSSO. POI PRECISA: “NON È UNA RICHIESTA MA È BENE CHE I CITTADINI SAPPIANO”