FLASH! – “MATTEO RENZI: ‘OGNI VOLTA CHE LA DANNO PER FINITA, ITALIA VIVA RIPARTE PIÙ FORTE DI PRIMA’. NESSUNO PUÒ ORMAI IMPEDIRLE DI SFIORARE IL 2 PER CENTO” (“SPINOZA” PER “IL FATTO QUOTIDIANO”)-
FLASH! – “MATTEO RENZI: ‘OGNI VOLTA CHE LA DANNO PER FINITA, ITALIA VIVA RIPARTE PIÙ FORTE DI PRIMA’. NESSUNO PUÒ ORMAI IMPEDIRLE DI SFIORARE IL 2 PER CENTO” (“SPINOZA” PER “IL FATTO QUOTIDIANO”)-
SOTTO IL VESTITO, IL NIENTE! - ELLY SCHLEIN POSA PER "VOGUE", TIPICA RIVISTA DEL MONDO OPERAIO, E SVELA: “HO UNA CONSULENTE D’IMMAGINE ESPERTA IN ARMOCROMIA, SI CHIAMA ENRICA CHICCHIO”. DUNQUE, C’E’ ADDIRITTURA UN’ESPERTA DIETRO I SUOI LOOK DA COMPARSA DI FILM DI GUADAGNINO? IL CAPELLO UNTO E LE GIACCHE LARGHE DAI COLORI SBIADITI SONO CONSIGLI DELL’ESPERTA? DOPO FIORONI, MARCUCCI, BORGHI ANCHE L'EUROPARLAMENTARE CATERINA CHINNICI È PRONTA A LASCIARE IL PD PER FORZA ITALIA. SICURI CHE LA SINISTRELLA ELLY NON DEBBA AFFIDARSI ANCHE A UN CONSULENTE POLITICO?
FLASH! – CHE CAZZO! HA DEGLUTITO MENTALMENTE LUCIA BORGONZONI, SOTTOSEGRETARIO AI BENI CULTURALI IN QUOTA LEGA, QUANDO SI SONO PRESENTATI NEL SUO UFFICIO DEL COLLEGIO ROMANO IL GRANDE NEMICO DI PEPPA PIG, IL MELONIANO IN MODALITÀ RAMPELLI FEDERICO MOLLICONE, INSIEME AL PIDDINO GIAN LUCA FARINELLI, MESSO DA FRANCESCHINI ALLA PRESIDENZA DELLA FONDAZIONE CINEMA PER ROMA. LA STRANA COPPIA ERA INCAZZATA CON SANGIULIANO CHE HA TAGLIATO I FONDI ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA (GIUSTAMENTE, VISTO CHE NON SI FA UN CAZZO)…
I GRANDI POTERI FINANZIARI HANNO MESSO NEL MIRINO L’ITALIA: HANNO APERTO LE DANZE GOLDMAN SACHS E MOODY’S, HA PROSEGUITO IL “WALL STREET JOURNAL” E PRESTO ARRIVERANNO STANDARD & POOR’S E FITCH – QUELLO CHE È CHIARO A TUTTI È CHE L’ITALIA HA RICEVUTO MOLTI SOLDI DALL’UE, E NON È IN GRADO DI GESTIRLI. TANTO CHE LA MAGGIOR PARTE DEI PROGETTI DEL PNRR RESTERÀ INCOMPIUTO – LE TRE CAUSE DIETRO AL FALLIMENTO DELLA “MESSA A TERRA”, IL PIANO MATTEI E IL FLOP DELLA CONFERENZA PER LA RICOSTRUZIONE DELL'UCRAINA BY MELONI
SINISTRATI - “LE FOTO SU "VOGUE" DI ELLY SCHLEIN SONO BRUTTE. HA SBAGLIATO CHI L'HA FOTOGRAFATA E CHI L'HA VESTITA” – OLIVIERO TOSCANI STRONCA IL SERVIZIO DELLA LESBO-SEGRETARIA DEM MA SALVA IL SUO STILE: “E' LA DONNA DEL FUTURO. SE SI VESTISSE DA OPERAIA, LA ACCUSEREBBERO DI APOLOGIA DEL COMUNISMO” – “L’ARMICROMIA? E PERCHÉ NO? NON È ANCHE QUESTA LA LIBERTÀ? NON CAPISCE MOLTO DI MODA, SI FA AIUTARE: PUÒ PERMETTERSELO” – POI TORNA A LANCIARE BORDATE ALLA MELONI: “È VOLGARE. ROSSETTO ESAGERATO, OMBRETTO SGARGIANTE”
FLASH! - CHE CI AZZECCA CLEMENTE MIMUN, DIRETTORE DEL TG5, NEL NUOVO CDA DEL PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO? LA NOMINA BY SANGIULIANO E' MAGARI UN CONTENTINO PER QUANDO IL GIORNALISTA ANDRA' FUORI DAL TG5, DOPO 15 ANNI DI DIREZIONE, CHE L'OSPEDALIZZAZIONE DI SILVIO BERLUSCONI HA RALLENTATO E MESSO IN STAND BY? AH, SAPERLO....