24 mar 2023 10:33

FLASH! – UN “MONTE” DI NOMINE: A MPS CONFERMATO LUIGI LOVAGLIO COME AMMINISTRATORE DELEGATO, ALLA PRESIDENZA VA NICOLA MAIONE, GIÀ MEMBRO DEL CDA, AVVOCATO E EX PRESIDENTE DI ENAV. IL SUO NOME ERA STATO PROPOSTO DA MATTEO SALVINI – LE NOMINE IN ENAV SI DECIDERANNO ENTRO IL PROSSIMO WEEKEND – I VERTICI DELLE “SETTE SORELLE” (ENI, ENEL, TERNA, POSTE, LEONARDO, RAI E RFI) SARANNO DECISI TRA IL 10 E IL 13 APRILE