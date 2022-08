“IN UN PAESE DOVE TUTTI SI PROCLAMANO ATLANTISTI, NON C’È L’AMBASCIATORE AMERICANO. PROVATE A TRARNE LE CONSEGUENZE” – ALBERTO NEGRI: "IL PESO DELL'ITALIA È SCESO SOTTO LO ZERO, ANCHE AGLI OCCHI DELLA RUSSIA. PER LORO CONTANO SOLO BERLUSCONI E LE IMPRESE ITALIANE. GLI ALTRI SONO CONSIDERATI CAMERIERI” – “IL PROBLEMA SONO I NOSTRI PARTNER E IL TRATTAMENTO CHE CI HANNO RISERVATO A PARTIRE DAL 2011, QUANDO ABBIAMO ATTACCATO LA LIBIA DI GHEDDAFI. QUANDO UN PAESE VIENE TRATTATO COME UN TAPPETINO, NON CI SONO MOLTI MARGINI…”