FLASH! – “SCEGLI” DA CHI FARTI SPERNACCHIARE! CALENDA E SALVINI GIOCANO AL TIRO AL PICCIONE CON ENRICO LETTA – CHI DI MEME FERISCE, DI MEME PERISCE: IL SEGRETARIO DEL PD PROVA A FARE IL SIMPATICO RIPUBBLICANDO UN FOTOMONTAGGIO CHE GIOCA CON IL SUO SLOGAN E LA RICETTA DELLA CARBONARA E FINISCE IMPALLINATO – LA LEGA GLI RICORDA IL CASO RUBERTI E CARLETTO LO MENA PER ESSERSI IMBARCATO L’ANTI-NATO FRATOIANNI - POI ARRIVA DI BATTISTA CHE SE LA PRENDE CON CALENDA: "TI PERMETTI DI DARE LEZIONI DI COERENZA AGLI ALTRI? MAMMA MIA LE NATICHE AL POSTO DELLE GUANCE!"-