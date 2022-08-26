FLASH! – “SCEGLI” DA CHI FARTI SPERNACCHIARE! CALENDA E SALVINI GIOCANO AL TIRO AL PICCIONE CON ENRICO LETTA – CHI DI MEME FERISCE, DI MEME PERISCE: IL SEGRETARIO DEL PD PROVA A FARE IL SIMPATICO RIPUBBLICANDO UN FOTOMONTAGGIO CHE GIOCA CON IL SUO SLOGAN E LA RICETTA DELLA CARBONARA E FINISCE IMPALLINATO – LA LEGA GLI RICORDA IL CASO RUBERTI E CARLETTO LO MENA PER ESSERSI IMBARCATO L’ANTI-NATO FRATOIANNI - POI ARRIVA DI BATTISTA CHE SE LA PRENDE CON CALENDA: "TI PERMETTI DI DARE LEZIONI DI COERENZA AGLI ALTRI? MAMMA MIA LE NATICHE AL POSTO DELLE GUANCE!"

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politica

DEVIANZE: DA DUCETTA A DRAGHETTA, IL PASSO E' BREVE. A GIORGIA MELONI, PER MOSTRARSI AFFIDABILE AI QUEI POTERI FORTI CONTRO CUI HA SCAGLIATO TANTI INSULTI NEGLI ANNI, SERVE UN “GARANTE”. E L’UNICO SCUDO È MARIO DRAGHI (ALTRO CHE UN FABIO PANETTA QUALSIASI) - D'ALTRO CANTO, MARIOPIO HA BISOGNO DI GIORGIA PER RESTARE IN CAMPO E MAGARI SALIRE AL QUIRINALE NEL 2023, QUANDO MATTARELLA A LUGLIO FESTEGGERA' I SUOI PRIMI 82 ANNI - SALVO ERRORI E/O ORRORI SALVINIANI. L’AUTORE DEL DRAGHICIDIO, DALLA FALLITA SCALATA AL QUIRINALE ALLA CADUTA DEL GOVERNO, HA UN NOME E COGNOME: MATTEO SALVINI. ED È ANCORA OGGI LA VARIABILE IMPAZZITA DELLA POLITICA ITALIANA. PERICOLOSO NELLA MISURA IN CUI LA SUA LEGA PERDE COLPI NEI SONDAGGI. TRA GIORGIA E MATTEO, SI BARCAMENA SILVIO CON I SUOI PANNOLONI…

“IN UN PAESE DOVE TUTTI SI PROCLAMANO ATLANTISTI, NON C’È L’AMBASCIATORE AMERICANO. PROVATE A TRARNE LE CONSEGUENZE” – ALBERTO NEGRI: "IL PESO DELL'ITALIA È SCESO SOTTO LO ZERO, ANCHE AGLI OCCHI DELLA RUSSIA. PER LORO CONTANO SOLO BERLUSCONI E LE IMPRESE ITALIANE. GLI ALTRI SONO CONSIDERATI CAMERIERI” – “IL PROBLEMA SONO I NOSTRI PARTNER E IL TRATTAMENTO CHE CI HANNO RISERVATO A PARTIRE DAL 2011, QUANDO ABBIAMO ATTACCATO LA LIBIA DI GHEDDAFI. QUANDO UN PAESE VIENE TRATTATO COME UN TAPPETINO, NON CI SONO MOLTI MARGINI…”