FLASH! – “SECONDO LE STIME DI UNO DEI FRATELLI GESUITI, CIRCA IL CINQUANTA PER CENTO DEI MEMBRI DELL'ORDINE DEI GESUITI È OMOSESSUALE” (ALDO MARIA VALLI, EX VATICANISTA RAI) – DA “ANTEPRIMA. LA SPREMUTA DI GIORNALI DI GIORGIO DELL’ARTI”-
FLASH! – “SECONDO LE STIME DI UNO DEI FRATELLI GESUITI, CIRCA IL CINQUANTA PER CENTO DEI MEMBRI DELL'ORDINE DEI GESUITI È OMOSESSUALE” (ALDO MARIA VALLI, EX VATICANISTA RAI) – DA “ANTEPRIMA. LA SPREMUTA DI GIORNALI DI GIORGIO DELL’ARTI”-
DAGOREPORT – IL GOVERNO CE LO METTE NEL CUNEO: I CONTI PUBBLICI DISASTRATI IMPEDIRANNO DI CONFERMARE IL TAGLIO DELLE TASSE IN BUSTA PAGA. GIORGETTI LO SA E VUOLE MOLLARE IL MINISTERO DELL’ECONOMIA IN DIREZIONE BRUXELLES, MA IN EUROPA È TUTTO DA DECIDERE E LA MELONI NON SI PUÒ PERMETTERE DI CAMBIARE IL “GUARDIANO DEI CONTI” PRIMA DELLA SESSIONE DI BILANCIO CHE SARÀ LACRIME E SANGUE – VANNACCI FA INCAZZARE I LEGHISTI MA ANCHE I FRATELLI D’ITALIA: TRA UNA DECIMA MAS E UNA SPARATA SUI GAY, ROSICCHIA VOTI A DESTRA – IL QUIRINALE DELUSO DAL SILENZIO DI GIORGIA MELONI SULL’ATTACCO DI BORGHI-SALVINI A MATTARELLA…
DAGOREPORT – BARBANO È STATO SILURATO DALLA DIREZIONE DEL “MESSAGGERO”, DOPO APPENA 28 GIORNI, PER ESSERSI OPPOSTO A UN’INTERVISTA “SDRAIATA” E "BLINDATA" A GIORGIA MELONI – DA PALAZZO CHIGI AVEVANO PRETESO DOMANDE SCRITTE, RISPOSTE INTOCCABILI E, SOPRATTUTTO, POSTO IL VETO SU ALCUNI ARGOMENTI – BARBANO, SCELTO DA AZZURRA, HA DETTO NO E “CALTA”, CHE HA UN OTTIMO RAPPORTO COL GOVERNO DUCIONI (VEDI IL DECRETO CAPITALI) HA DETTO SCIÒ: IL VEGLIARDO COSTRUTTORE AVREBBE PREFERITO AL SUO POSTO GUIDO BOFFO (E INFATTI È ARRIVATO LUI)…
FLASH! - FORTE IRRITAZIONE QUIRINALIZIA PER LA MANCATA DISSOCIAZIONE PUBBLICA DI GIORGIA MELONI, AL PARI DI QUELLA DI TAJANI, PER LE VIOLENTISSIME DICHIARAZIONI DELLA COPPIA LEGAIOLA BORGHI-SALVINI CONTRO MATTARELLA - LA DUCETTA HA FATTO SAPERE, ATTRAVERSO IL SOTTOSEGRETARIO MANTOVANO, CHE SI SAREBBE ''ADOPERATA'' PER FAR RITRATTARE IL LEADER DEL CARROCCIO. COSA CHE NON E' PER NIENTE AVVENUTA...
FLASH! – LA NOTIZIA DEL GIORNO? “GIORGIA MELONI, 47 ANNI, UN METRO E 63 PER 50 CHILI” - LO SCOOP È FIRMATO DAL GIORNALISTA ROBERTO GRESSI DEL ‘’CORRIERE DELLA SERA’’, IN MODALITÀ DIETOLOGO – UNA NOTIZIA CHE HA GETTATO NELLA DISPERAZIONE PIÙ CUPA MOLTISSIME DONNE MA HA RALLEGRATO LO SPIRITO DEI SOLITI ‘’ADDETTI AI LIVORI’’: “PESA 50 CHILI?!? MAH, AVRANNO MESSO SULLA BILANCIA SOLO L’EGO DELLA DUCETTA…” - “ALTA 1,63? SÌ, CON FAZZOLARI AL POSTO DEI TACCHI!” – E ALTRE FACEZIE IMPUBBLICABILI…
FLASH! - CALTA-BOOM! COME UN GATTO IN TANGENZIALE, E' DURATA APPENA UN MESE LA DIS-AVVENTURA DEL NUOVO DIRETTORE DEL "MESSAGGERO" ALESSANDRO BARBANO, VOLUTO DALLA FIGLIA AZZURRA - CHISSA' QUALE ARTICOLO SARA' ANDATO STORTO AL FUMANTINO FRANCHINO CALTAGIRONE PER LICENZIARLO DOPO 30 GIORNI...