FLASH – “SILVIO BERLUSCONI SI CHIAMAVA SILVIO PERCHÉ, ASSICURÒ LUI DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE DEL 2006, FU CONCEPITO ‘IN UN BOSCHETTO’. ESSENDO LUI NATO ALLA FINE DI SETTEMBRE, DOVEVA ESSERE STATO UN DICEMBRE PARTICOLARMENTE CALDO” (“B. UNA VITA TROPPO”, DI FILIPPO CECCARELLI)-
A MENO DI CLAMOROSE PROVE DI ESTRANEITÀ E LA DIMOSTRAZIONE DI MITOMANIA DELLA SIGNORA MARIA ROSARIA BOCCIA, NELLE PROSSIME ORE GIORGIA MELONI CHIEDERÀ A GENNARO SANGIULIANO DI RASSEGNARE LE DIMISSIONI DA MINISTRO DEI BENI CULTURALI. ALLE 15.52 UN LANCIO ANSA COMUNICA CHE “IL MINISTRO DELLA CULTURA È APPENA ARRIVATO A PALAZZO CHIGI” - LA MELONA AVRÀ COGITATO: PRIMA CHE UNA POSSIBILE SLAVINA GIUDIZIARIA POSSA COLPIRE ANCHE IL MINISTRO DEL TURISMO, DANIELA SANTANCHÉ, MEGLIO FAR FUORI SUBITO IL FARFALLONE PARTENOPEO E PARTE-POMPEIANO. PER UN SOLO MINISTRO CHE SI DIMETTE, MATTARELLA NON CHIEDERÀ DI PROCEDERE ALL’ABORRITO RIMPASTO. NON A CASO STAMATTINA, IL CAPO DELLO STATO HA CONTATTATO LA DUCETTA DELLA GARBATELLA, FRESCA REDUCE DALLA MICIDIALE FIGURA DI PALTA DI IERI SERA SU RETE4: MAI SI ERA MAI VISTO, NEMMENO AI TEMPI DEL BUNGA BUNGA, UN PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CHE VIENE SBUGIARDATO E PRATICAMENTE PRESO A PESCI IN FACCIA IN DIRETTA DALLA BAMBOLONA SEDOTTA E ABBANDONATA DI POMPEI…
DAGOREPORT - E ADESSO, SCOPERCHIATO IL PENTOLONE RIBOLLENTE DI ARDORI “CULTURALI”, CHE SUCCEDE? GIORGIA MELONI SI SALVA SOLO SE IL CASO FINISCE MEDIATICAMENTE IN ULTIMA PAGINA. IN CASO CONTRARIO, LE DIMISSIONI VOLONTARIE DI "GENNY DELON" DIVENTANO INDISPENSABILI PER NON FAR RISALIRE IL FATTACCIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO. MA OGGI LO STATO DI RISSOSITÀ CON LEGA E FORZA ITALIA E' TALE CHE UN RIMPASTO RISCHIA DI TRASFORMARSI IN ULTIMA CENA - IL “BOMBOLO DEL GOLFO” HA DAVANTI UN MESE O DUE PER PREPARARSI A RISPONDERE ALLE INTERROGAZIONI PARLAMENTARI. QUEL GIORNO, SE ARRIVERÀ (BASTA UN ESPOSTO PER I VIAGGI E LE OSPITALITÀ A BENEFICIO DI UNA “ESTRANEA” ALLA COSA PUBBLICA PER FAR INTERVENIRE QUANTOMENO LA CORTE DEI CONTI SE NON I PM DI PIAZZALE CLODIO), SARÀ LA NORIMBERGA PER 'O MINISTRO 'NNAMMURATO, COSTRETTO A PRODURRE IN AULA LE PROVE CHE DAGOSPIA HA SCRITTO IL FALSO SCARICANDO L’EX IMPRENDITRICE DI ABITI DA SPOSA DI POMPEI COME UNA VELLEITARIA ARRAMPICATRICE DI PROVINCIA. MA, A QUEL PUNTO, SULLA CALIENTE PAGINA INSTAGRAM DELLA BOCCIA-RIDENS POTREBBE SUCCEDERE DI TUTTO, DI PIÙ, FORNITA COM’È LA BAMBOLONA DI UN ARCHIVIO ZEPPO DI AUDIO E DI MAIL DELL’INFINGARDO CASCAMORTO GENNY - PIÙ SPIONA DI DAGOSPIA, MEJO DI UN DOSSIER, AL PARI DI UN'ERUZIONE VESUVIANA, È L'INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI DI POMPEI, PROTOCOLLATA STAMATTINA - VIDEO
LA GENIALE IDEA DELLA MELONI: PER TOGLIERSI DI TORNO L'ORMAI IMPRESENTABILE SANGIULIANO, LA SORA GIORGIA STA PENSANDO DI CANDIDARLO A PRESIDENTE DELLA CAMPANIA, REGIONE DATA PER STRAPERSA. SI SPIEGA SOLO COSÌ L'ASSURDA SCELTA DI FAR CONCLUDERE A “GENNY DELON” LA CONFERENZA PROGRAMMATICA REGIONALE DI FRATELLI D’ITALIA. È LA RIPROVA DI QUANTO LA DUCETTA TENGA AL SUD: TUTTI GLI ARGOMENTI SARANNO OSCURATI DAL PRESSING DEI GIORNALISTI SULL’AFFAIRE BOCCIA...
DAGOREPORT - ECCO LA PISTOLA FUMANTE CHE NON LASCIA DUBBI SULLA GESTIONE A DIR POCO ALLEGRA DEGLI ATTI (RISERVATI) DEL MINISTERO DELL’(IN)CULTURA - ECCO LA MAIL CHE PROVA CHE MARIA ROSARIA BOCCIA HA AVUTO ACCESSO AD ATTI "SENSIBILI" SUL PIANO DELLA SICUREZZA DELLO STATO, MESSA IN COPIA IN TUTTE LE MAIL SCAMBIATE TRA I DIRIGENTI DEL MINISTERO E QUELLI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI PER GLI ACCESSI E SPOSTAMENTI DEI MINISTRI DELLA CULTURA DEL G7 - IL DOCUMENTO SUPER RISERVATO DI CUI DAGOSPIA È VENUTO IN POSSESSO IMPONE DI ACCERTARE I FATTI PER VERIFICARE SE FUNZIONARI DELLO STATO, MINISTRO IN TESTA, HANNO DIVULGATO INCAUTAMENTE A SOGGETTI ESTRANEI ALL’AMMINISTRAZIONE INFORMAZIONI RISERVATE CHE NON POTEVANO FUORIUSCIRE DALL’AMBITO DEI SOGGETTI LEGITTIMATI AD ACCEDERVI - GIUNTI A QUESTO PUNTO, VIEN DA CHIEDERSI SE NON SIA SCOCCATA L’ORA CHE ‘O MINISTRO ‘NNAMMURATO SE NE TORNI DEFINITIVAMENTE A NAPOLI A GORGHEGGIARE ‘’MALAFEMMENA” IN QUALCHE TRATTORIA DI POSILLIPO, ACCOMPAGNATO DALLA VISPA BOCCIA
DAGOREPORT - GENNY O’ MINISTRO HA STRACCIATO LA NOMINA DELLA BOCCIA DI POMPEI A ‘’CONSIGLIERA AI GRANDI EVENTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA” QUANDO IL GABINETTO DEL SUO DICASTERO, BOCCIATO UN CURRICULUM ZEPPO DI FREGNACCE, HA POSTO LA DOMANDA DELLE CENTO PISTOLE: A CHE TITOLO LA SIGNORA HA AVUTO ACCESSO AD ATTI E NOTIZIE RISERVATI DEL MINISTERO? IN ASSENZA DI TITOLO (CIOÈ, DECRETO DI NOMINA), HA COMMESSO UN REATO LEI (BOCCIA) E CHI GLIELO HA CONSENTITO (SANGIULIANO) - NON BASTA. SE LA REGINETTA DI POMPEI HA USUFRUITO DI TRASPORTO SU MEZZI MINISTERIALI O ANCHE SOLO DI RIMBORSO SPESE VIAGGI ETC., SI CONFIGURA IL ‘’PECULATO D’USO’’. SIGNOR MINISTRO: SIAMO DAVANTI AD ATTI E FATTI DA DIMISSIONI IMMEDIATE - A SBATTERLO AL MURO, CI HA PENSATO IERI GIORGIA MELONI. GONFIA DI RABBIA OLTRE CHE DI FILLER, HA CHIESTO SPIEGAZIONI A GENNY DELON. RISPOSTA: “BOCCIA È UNA MITOMANE” - DIETRO L’INCAZZATURA MELONIANA, SI AGITA IL TIMORE AL LIMITE DEL TERRORE DEL RIMPASTO CHE TRASFORMEREBBE LA COALIZIONE IN CAMPO DI BATTAGLIA. SE AL TRASLOCO IN UE DI FITTO LA PREMIER HA MESSO UNA TOPPA, SULLA TESTA DEL GOVERNO PENDE LA SPADA DI DAMOCLE DELLA PROCURA DI MILANO SUGLI AFFARI DELLA MINISTRA DEL TURISMO DANIELA SANTANCHÉ. E SE PER CASO, O PER CAOS, DIVENTASSERO DOVUTE LE DIMISSIONI DI GENNY IL FARFALLONE, A QUEL PUNTO IL RIMPASTO DIVENTEREBBE L’ULTIMA CENA…