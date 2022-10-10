FLASH! – “TAG43” INSINUA IL DUBBIO: “MA SIAMO SICURI CHE SILVIO BERLUSCONI NON ABBIA FATTO GLI AUGURI A VLADIMIR PUTIN PER IL SUO 70ESIMO COMPLEANNO?”-
FLASH! – “TAG43” INSINUA IL DUBBIO: “MA SIAMO SICURI CHE SILVIO BERLUSCONI NON ABBIA FATTO GLI AUGURI A VLADIMIR PUTIN PER IL SUO 70ESIMO COMPLEANNO?”-
INDOVINA INDOVINELLO – CHI È IL PARLAMENTARE "TUTTO CASA E CHIESA" CHE HA UNA FOCOSA RELAZIONE EXTRACONIUGALE CON UNA ESPONENTE DELL'OPPOSIZIONE? - "TAG43”: “DICONO CHE LA FAMIGLIA È UNITA. UNITISSIMA. E ORA CHE SONO PASSATE LE ELEZIONI, TUTTO DEVE SCORRERE LISCIO. PERÒ C’È CHI DICE CHE UN’AVVENTURA ROVINERÀ IL PANORAMA IDILLIACO..."
"LA PARA-GURU DELLA GAUCHE AL RAGU’ E’ IL NUOVO VOLTO DELLA SINISTRA DI LOBBY E DI POTERE" – IL RITRATTO AL VELENO DI ELLY SCHLEIN BY “IL GIORNALE”: "È CITTADINA AMERICANA, SVIZZERA E ITALIANA, FIGLIA DI LUMINARI, BISESSUALE, AMAZZONE LGBTQ, GIOVINEZZA TRASCORSA NELLA CONFORT ZONE FRA LA ZTL E IL DDL ZAN, FAMIGLIA DELL'ESTABLISHMENT ED EBREA ASCHENAZITA MA RIGOROSAMENTE ANTI ISRAELE. OUTFIT DA CENTRO SOCIALE SENZA MAI AVERCI MESSO PIEDE. BRAVA L'AGENZIA DI COMUNICAZIONE POLITICA AMERICANA CHE L'HA PRESA SOTTO LA SUA ALA: LA SOCIAL CHANGES, FAMOSA PER AVER CURATO LE CAMPAGNE DIGITALI DI BARACK OBAMA"
LA GUARDIA DI FINANZA HA SEQUESTRATO A PAOLO ROMANI 344 MILA EURO! – L’EX SENATORE È INDAGATO DALLA PROCURA DI MONZA PER PECULATO. IL PROVVEDIMENTO CAUTELARE, EMESSO DAL GIP ED ESEGUITO OGGI, HA INTERESSATO SOMME GIACENTI SU CONTI CORRENTI IN DUE ISTITUTI DI CREDITO E UN IMMOBILE A CUSANO MILANINO…
TEHERAN ROSSO SANGUE - DOPO LA MORTE DELLA 22ENNE MAHSA AMINI LE PROTESTE IN IRAN NON SI FERMANO E SI METTE MALE PER LA GUIDA SUPREMA ALI KHAMENEI CHE CHIUDE LE SCUOLE - PER L'ONG "IRAN HUMAN RIGHTS", DURANTE LE PROTESTE SONO STATE UCCISE 185 PERSONE - SABATO È STATO INTERROTTO IL TG E DEGLI HACKER HANNO TRASMESSO UN MESSAGGIO RIVOLTO ALLA GUIDA SUPREMA KHAMENEI: "HAI IL SANGUE DEI GIOVANI SULLE TUE MANI"
“LA DISCUSSIONE COINVOLGERÀ ANCHE IL NOME DEL PARTITO, MA IL PD NON SI SCIOGLIE” - ENRICO LETTA DA FAZIO SPIEGA IL PERCORSO CHE, NELLA SUA TESTA TRICOLOGICAMENTE IRRISOLTA, PORTERÀ ALLA NASCITA DEL “NUOVO PARTITO DEMOCRATICO”, E RILANCIA LA SUA COCCA ELLY SCHLEIN: “L’OPPOSIZIONE RIGENERÀ IL CENTROSINISTRA, LA NUOVA GENERAZIONE DEVE PRENDERE IL COMANDO” – “IL M5S? SPERO IN UN’OPPOSIZIONE UNITARIA. IL PRIMO GESTO DI POLITICA ESTERA DI GIORGIA MELONI È STATO PARTECIPARE ALL’EVENTO DEI POST-FRANCHISTI DI VOX. MI SAREI ASPETTATO QUALCOSA DI PIÙ UNITARIO…