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"LA PARA-GURU DELLA GAUCHE AL RAGU’ E’ IL NUOVO VOLTO DELLA SINISTRA DI LOBBY E DI POTERE"  – IL RITRATTO AL VELENO DI ELLY SCHLEIN BY “IL GIORNALE”: "È CITTADINA AMERICANA, SVIZZERA E ITALIANA, FIGLIA DI LUMINARI, BISESSUALE, AMAZZONE LGBTQ, GIOVINEZZA TRASCORSA NELLA CONFORT ZONE FRA LA ZTL E IL DDL ZAN, FAMIGLIA DELL'ESTABLISHMENT ED EBREA ASCHENAZITA MA RIGOROSAMENTE ANTI ISRAELE. OUTFIT DA CENTRO SOCIALE SENZA MAI AVERCI MESSO PIEDE. BRAVA L'AGENZIA DI COMUNICAZIONE POLITICA AMERICANA CHE L'HA PRESA SOTTO LA SUA ALA: LA SOCIAL CHANGES, FAMOSA PER AVER CURATO LE CAMPAGNE DIGITALI DI BARACK OBAMA"

“LA DISCUSSIONE COINVOLGERÀ ANCHE IL NOME DEL PARTITO, MA IL PD NON SI SCIOGLIE” - ENRICO LETTA DA FAZIO SPIEGA IL PERCORSO CHE, NELLA SUA TESTA TRICOLOGICAMENTE IRRISOLTA, PORTERÀ ALLA NASCITA DEL “NUOVO PARTITO DEMOCRATICO”, E RILANCIA LA SUA COCCA ELLY SCHLEIN: “L’OPPOSIZIONE RIGENERÀ IL CENTROSINISTRA, LA NUOVA GENERAZIONE DEVE PRENDERE IL COMANDO” – “IL M5S? SPERO IN UN’OPPOSIZIONE UNITARIA. IL PRIMO GESTO DI POLITICA ESTERA DI GIORGIA MELONI È STATO PARTECIPARE ALL’EVENTO DEI POST-FRANCHISTI DI VOX. MI SAREI ASPETTATO QUALCOSA DI PIÙ UNITARIO…