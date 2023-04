13 apr 2023 12:34

FLASH! – LEONARDO A DUE TESTE! COME TI PERIMETRO IL MELONE CINGOLANI: OLTRE CHE IMPORRE ALLA PRESIDENZA IL SUO AMICO, EX AMBASCIATORE IN PAKISTAN, STEFANO PONTECORVO, IL MINISTRO DELLA DIFESA GUIDO CROSETTO AVREBBE CONVINTO IL SUO CANDIDATO, LORENZO MARIANI, AD ACCETTARE LA DIREZIONE GENERALE. COSI’ AVREMO LEONARDO IN MODALITA’ CARABINIERI: UNO SA LEGGERE, L’ALTRO SA SCRIVERE…