FLASH! – LETTA STA MEDIANDO TRA CONTE E DRAGHI. PER FAR SÌ CHE GIOVEDÌ IL M5S VOTI IL DL AIUTI AL SENATO, IL PREMIER ANNUNCERÀ IN AULA L’INTRODUZIONE DEL SALARIO MINIMO, INTERVENTI SU INFLAZIONE E SUL LAVORO, ETC., SOTTOLINEANDO CHE TALI PROVVEDIMENTI SONO GLI STESSI CONTENUTI NELLA LETTERA DI CONTE - SUL TERMOVALORIZZATORE, DRAGHI SARÀ IRREMOVIBILE - CONTE AL BIVIO: SIA SE INDICA DI VOTARE SÌ O NO, IL M5S SUBIRÀ UN’ALTRA SCISSIONE (‘’CHISSENEFREGA, OBIETTA TRAVAGLIO, IL M5S DEVE RECUPERARE VOTI FRA I CITTADINI, NON FRA I PEONES CHE FRA SEI MESI SPARIRANNO NEL NULLA DA CUI VENGONO”)

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politica

‘’LA PORTA È APERTA" - INTERVISTATO DALL'EMITTENTE MESSICANO-AMERICANA TELEVISAUNIVISION, PAPA FRANCESCO HA PARLATO APERTAMENTE DELLA POSSIBILITÀ CHE SI DIMETTA DA PAPA: ‘’LA PORTA È APERTA" - MA HA NEGATO CHE IL PENSIONAMENTO SIA IMMINENTE E CHE VORREBBE RIMANERE A ROMA O TORNARE NELLA SUA NATIVA ARGENTINA DOVE POTER CONFESSARE - FRANCESCO HA AGGIUNTO CHE IL PENSIONAMENTO DEL SUO PREDECESSORE - PAPA EMERITO BENEDETTO - È ANDATO "PIUTTOSTO BENE PERCHÉ È UN UOMO SANTO E DISCRETO. MA IN FUTURO LE COSE DOVREBBERO ESSERE RESE PIÙ ESPLICITE"

“DRAGHI PUÒ GOVERNARE TRANQUILLAMENTE SENZA I 5 STELLE” – PAOLA BINETTI DICE QUELLO CHE IN MOLTI PENSANO IN PARLAMENTO: “DRAGHI ESCA DAL TIRA E MOLLA DI CONTE, LO LASCI STARE E DIALOGHI CON LA NUOVA COMPOSIZIONE FONDATA DA DI MAIO, MA SOPRATTUTTO GOVERNI IL PAESE” – “IL SENATO HA I NUMERI PER APPROVARE IL DECRETO AIUTI SENZA IL M5S, E DRAGHI DOVREBBE FARSENE UNA RAGIONE. CEDERE ALLA RISSA CONTINUAMENTE SOLLECITATA DA UN CONTE CHE VUOLE ALZARE L'ASTICELLA SOLO PER UNA CRISI IDENTITARIA SIGNIFICA SOTTRARRE ENERGIE A UN PAESE IN AFFANNO SU TUTTI I PIANI…”