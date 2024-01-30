FLASH! – LOLLO, SEI GANDHI, GANDHI GANDHI! QUANDO SI PARLA DI GIORGIA MELONI, PER FRANCESCO LOLLOBRIGIDA TUTTO DIVENTA MAIUSCOLO: SU FACEBOOK IL COGNATO D’ITALIA FA UN POST SUL VERTICE ITALIA-AFRICA, TRASFORMANDO LA PAROLA DONNA DA SOSTANTIVO FEMMINILE A NOME PROPRIO (HA MESSO LA MAIUSCOLA) – POI SI IMMEDESIMA IN GANDHI: “PRIMA TI IGNORANO, POI TI DERIDONO, POI TI COMBATTONO. POI VINCI”-
FLASH! – ALTA TENSIONE A VIALE MAZZINI: IL DIRETTORE GENERALE, E AD IN PECTORE, GIAMPAOLO ROSSI SENTE GRAN PUZZA DI BRUCIATO SOTTO IL SEDERINO: IL CONSIGLIERE DI FRATELLI D’ITALIA SULLE QUESTIONI RAI AVREBBE CHIESTO A GIORGIA MELONI DI METTERE IN AGENDA UN INCONTRO INSIEME ALL’AD ROBERTO SERGIO, PROSSIMO ALLA SCADENZA DEL MANDATO, E AL DIRETTORE DEL TG1, GIANMARCO CHIOCCI…
FLASH! – SE TAJANI HA CHIESTO “AL GOVERNO DI ORBAN DI VIGILARE E INTERVENIRE'’, MENTRE LA FARNESINA HA CONVOCATO L'AMBASCIATORE, PER CASO QUALCUNO HA SENTITO LEVARSI LA VOCE DELLA DUCETTA, CARA AMICA DI ORBAN AL PUNTO CHE LO VUOLE NEL SUO GRUPPO EUROPEO DEI CONSERVATORI, CONTRO L’INVERECONDA IMMAGINE DI ILARIA SALIS NELL’AULA DEL TRIBUNALE DI BUDAPEST, LEGATA MANI E PIEDI E TENUTA AL GUINZAGLIO DA DUE AGENTI?
FLASH! - FASCINA AL CAPOLINEA? FORZA ITALIA E' STANCA DEL LUTTO PARACULO: O DECIDE DI VENIRE IN PARLAMENTO (CHE GLI DA' 15MILA EURO AL MESE) O SI DIMETTE O FINISCE NEL GRUPPO MISTO - PIERSILVIO E' DECISO DI VIVERE DOVE VIVEVA PRIMA: AD ARCORE. ANCHE PERCHE' IL MANTENIMENTO DELLA MAGIONE COSTA OGNI MESE 200MILA EURO: CHI PAGA? - LA "VEDOVA" DA 100 MILIONI, CHE VORREBBE TENERSI TUTTO E NON FARE NIENTE, SPERA IN MARINA...
FLASH! - NON SOLO RAI E MEDIASET: CON LA SINTESI DELL'IMPRESA AUSTRALIANA DI SINNER, RIFIUTATA ALLA RAI E TRASMESSA SU NOVE, PROCEDONO SEMPRE PIU' AGGRESSIVE LE PROVE TECNICHE DA PARTE DI WARNER-DISCOVERY PER LANCIARE IL TERZO POLO TV - SI SUSSURRA ANCHE DI UNA SYNDACATION DI NOVE, CHE HA GIA' IN PALINSESTO FAZIO E CROZZA, CON ALTRE DUE EMITTENTI: LA7 DI CAIRO E 8, CANALE DIGITALE DI SKY...
DAGOREPORT! A CHI LA FARNESINA? A NOI! – LE SCANDALOSE NOMINE DEL DUPLEX FAZZOLARI-SCURTI AD AMBASCIATORE DI GRADO, MASSIMO TRAGUARDO NELLA CARRIERA DIPLOMATICA, STANNO FACENDO INCAZZARE LA FARNESINA TUTTA - STRACCIATA LA LISTA DI TAJANI, SISTEMATO IL FASCIO-ROCKER MARIO VATTANI (BY FAZZO), ECCO ARRIVARE L'INSEPARABILE COPPIA PUGLIESE-LEPRE (BY SCURTI), AVANTI GIUSEPPE MANZO (BY PICHETTO FRATIN), IN PRIMA FILA MICHELE ESPOSITO (CAVO DRAGONE) - LE MANCATE NOMINE CHE GRIDANO VENDETTA: MARCO PERONACI, LUCA SABBATUCCI, MA SOPRATTUTTO VINCENZO CELESTE, CHE RICOPRE IL RUOLO PIÙ CRITICO E NEVRALGICO DELLA DIPLOMAZIA ITALIANA IN EUROPA - MA PER LA FIAMMA TRAGICA DI PALAZZO CHIGI, LA PERDITA DI CREDIBILITÀ DELLE ISTITUZIONI COSA VOLETE CHE SIA? - LETTERA APERTA DI UN GRUPPO DI DIPLOMATICI: LA NOMINA DI VATTANI, SCHIAFFO ALLO STATO - VIDEO