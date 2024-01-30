FLASH! – LOLLO, SEI GANDHI, GANDHI GANDHI! QUANDO SI PARLA DI GIORGIA MELONI, PER FRANCESCO LOLLOBRIGIDA TUTTO DIVENTA MAIUSCOLO: SU FACEBOOK IL COGNATO D’ITALIA FA UN POST SUL VERTICE ITALIA-AFRICA, TRASFORMANDO LA PAROLA DONNA DA SOSTANTIVO FEMMINILE A NOME PROPRIO (HA MESSO LA MAIUSCOLA) – POI SI IMMEDESIMA IN GANDHI: “PRIMA TI IGNORANO, POI TI DERIDONO, POI TI COMBATTONO. POI VINCI”

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DAGOREPORT! A CHI LA FARNESINA? A NOI! – LE SCANDALOSE NOMINE DEL DUPLEX FAZZOLARI-SCURTI AD AMBASCIATORE DI GRADO, MASSIMO TRAGUARDO NELLA CARRIERA DIPLOMATICA, STANNO FACENDO INCAZZARE LA FARNESINA TUTTA - STRACCIATA LA LISTA DI TAJANI, SISTEMATO IL FASCIO-ROCKER MARIO VATTANI (BY FAZZO), ECCO ARRIVARE L'INSEPARABILE COPPIA PUGLIESE-LEPRE (BY SCURTI), AVANTI GIUSEPPE MANZO (BY PICHETTO FRATIN), IN PRIMA FILA MICHELE ESPOSITO (CAVO DRAGONE) - LE MANCATE NOMINE CHE GRIDANO VENDETTA: MARCO PERONACI, LUCA SABBATUCCI, MA SOPRATTUTTO VINCENZO CELESTE, CHE RICOPRE IL RUOLO PIÙ CRITICO E NEVRALGICO DELLA DIPLOMAZIA ITALIANA IN EUROPA - MA PER LA FIAMMA TRAGICA DI PALAZZO CHIGI, LA PERDITA DI CREDIBILITÀ DELLE ISTITUZIONI COSA VOLETE CHE SIA? -  LETTERA APERTA DI UN GRUPPO DI DIPLOMATICI: LA NOMINA DI VATTANI, SCHIAFFO ALLO STATO - VIDEO