13 feb 2024 17:16

FLASH! – ‘’A UN CERTO PUNTO GRUBER, CON TRE GIORNALISTI IN STUDIO, PARLANDO DI POLITICA, RAI E FESTIVAL DI SANREMO, HA CHIESTO ALL’OSPITE CHE LAVORA A LONDRA, COME SI SAREBBE COMPORTATA LA BBC. LA OSPITE, GLACIALE, HA RISPOSTO CHE ALLA BBC NON CI SONO TRASMISSIONI NELLA QUALI I GIORNALISTI PARLANO TRA LORO. MI È ALLORA TORNATO ALLA MENTE ‘IL BUON GIORNALE’ DI PIERO OTTONE. PAGINA 11: ‘IL VERO GIORNALISTA È UNO SPETTATORE, NON UN ATTORE.’" (STEFANO MIGNANEGO SU INSTAGRAM)